Vívás: Rabb Krisztián ezüstérmes a tuniszi Grand Prix-versenyen
Szépen lassan hozzászokunk ahhoz, hogy Rabb Krisztián ott van a legjobbak között a versenyeken, de ennél is fontosabb, hogy Somlai Béla tanítványa önmagát is hozzászoktatta-hozzászoktatja ehhez: persze a nap egészére igaz a megállapítás, de ahogyan a pódiumon vívott Rabb vasárnap a kardozók tuniszi Grand Prix-versenyén, az egészen káprázatos volt.
Az elődöntőben „lemosta” az idősebbik Patrice testvért, Jean-Philippe-et (a verseny első kiemeltjét amúgy…), az sok mindent elmondott azoknak, akik nagyon értenek a víváshoz és azoknak is, akik valamivel kevésbé.
A döntőben a fiatalabbik Patrice fivér, Sébastien (a verseny második kiemeltje) várt Rabb Krisztiánra, s a fenti megállapítás annak ellenére igaz a fináléra is, hogy ott ezúttal nem a magyar fiú nyert: nagyszerű küzdelmet hozott amúgy az asszó, a francia kardozó tulajdonképpen végig vezetett, de mégis csak az utolsó tus után érezhette, hogy övé a GP-arany – köszönhetően annak, hogy Rabb mindig képes volt előhúzni valamit a zsákból.
Az ezüstérem hatalmas eredmény, a decemberi orléans-i GP-arany után még inkább mutatja, hogy újfent felnőtt egy nagy kardvívó itthon, ha ehhez hozzátesszük, hogy a szakág legutóbbi három GP-viadaláról Rabb Krisztián elhozott két aranyat és egy ezüstöt, a kijelentés csak még egyértelműbbé válik.
GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ
KARD EGYÉNI
FÉRFIAK
A 32 közé jutásért
Rabb–Georgiev (bolgár) 15:3
Szatmári–Rea (olasz) 15:14
S. Patrice (francia)–Gémesi Cs. 15:12
Kokubo (japán)–Dallos 15:14
A 16 közé jutásért
Rabb–Pakdaman (iráni) 15:14
Kokubo (japán)–Szatmári 15:11
Nyolcaddöntő
Rabb–Kindler (német) 15:11
Negyeddöntő
Rabb–C. Heathcock (amerikai) 15:10
Elődöntő
Rabb–J.Ph. Patrice (francia) 15:6
Döntő
S. Patrice (francia)–Rabb 15:11
NŐK
A 32 közé jutásért
Battai–Hernández (spanyol) 15:4
Katona–Spica (olasz) 15:7
Possick (amerikai)–Szűcs 15:5
Csoj Dzsi Joung (dél-koreai)–Spiesz 15:9
A 16 közé jutásért
Battai–Klein (francia) 15:12
Katona–Rifkiss (francia) 15:13
Nyolcaddöntő
Tori (olasz)–Battai 15:14
Mihajlova (orosz)–Katona 15:12