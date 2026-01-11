Vívás: Rabb Krisztián ezüstérmes a tuniszi Grand Prix-versenyen

Szépen lassan hozzászokunk ahhoz, hogy Rabb Krisztián ott van a legjobbak között a versenyeken, de ennél is fontosabb, hogy Somlai Béla tanítványa önmagát is hozzászoktatta-hozzászoktatja ehhez: persze a nap egészére igaz a megállapítás, de ahogyan a pódiumon vívott Rabb vasárnap a kardozók tuniszi Grand Prix-versenyén, az egészen káprázatos volt.

Az elődöntőben „lemosta” az idősebbik Patrice testvért, Jean-Philippe-et (a verseny első kiemeltjét amúgy…), az sok mindent elmondott azoknak, akik nagyon értenek a víváshoz és azoknak is, akik valamivel kevésbé.

A döntőben a fiatalabbik Patrice fivér, Sébastien (a verseny második kiemeltje) várt Rabb Krisztiánra, s a fenti megállapítás annak ellenére igaz a fináléra is, hogy ott ezúttal nem a magyar fiú nyert: nagyszerű küzdelmet hozott amúgy az asszó, a francia kardozó tulajdonképpen végig vezetett, de mégis csak az utolsó tus után érezhette, hogy övé a GP-arany – köszönhetően annak, hogy Rabb mindig képes volt előhúzni valamit a zsákból.

Az ezüstérem hatalmas eredmény, a decemberi orléans-i GP-arany után még inkább mutatja, hogy újfent felnőtt egy nagy kardvívó itthon, ha ehhez hozzátesszük, hogy a szakág legutóbbi három GP-viadaláról Rabb Krisztián elhozott két aranyat és egy ezüstöt, a kijelentés csak még egyértelműbbé válik.

GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ

KARD EGYÉNI

FÉRFIAK

A 32 közé jutásért

Rabb–Georgiev (bolgár) 15:3

Szatmári–Rea (olasz) 15:14

S. Patrice (francia)–Gémesi Cs. 15:12

Kokubo (japán)–Dallos 15:14

A 16 közé jutásért

Rabb–Pakdaman (iráni) 15:14

Kokubo (japán)–Szatmári 15:11

Nyolcaddöntő

Rabb–Kindler (német) 15:11

Negyeddöntő

Rabb–C. Heathcock (amerikai) 15:10

Elődöntő

Rabb–J.Ph. Patrice (francia) 15:6

Döntő

S. Patrice (francia)–Rabb 15:11

NŐK

A 32 közé jutásért

Battai–Hernández (spanyol) 15:4

Katona–Spica (olasz) 15:7

Possick (amerikai)–Szűcs 15:5

Csoj Dzsi Joung (dél-koreai)–Spiesz 15:9

A 16 közé jutásért

Battai–Klein (francia) 15:12

Katona–Rifkiss (francia) 15:13

Nyolcaddöntő

Tori (olasz)–Battai 15:14

Mihajlova (orosz)–Katona 15:12