Röplabda: kijutott az Eb-re az U18-as leányválogatott
Vasárnap a döntőben is folytatta remek szereplését az U18-as leány röplabda-válogatott a zadari MEVZA-tornán, amely egyben az Európa-bajnoki selejtezők első fázisa is volt. Kőnig Gábor tanítványai a szombati elődöntőben fordulatos, ötjátszmás meccsen verték a szlovákokat, majd a záró napon a fináléban a házigazda horvátok vártak a lányokra. A mérkőzésnek nagy tétje volt, ugyanis az első helyezett egyenes ágon kijut a nyári kontinenstornára. (A selejtezőcsoport győztese automatikusan kvalifikál az Eb-re, míg a 2-6. helyen végző öt együttes továbbjut az Eb-selejtezők következő körébe.)
A hazaiak kezdtek jobban, 25:18-ra behúzták az első szettet, amely után a második felvonás már jóval kiélezettebb végjátékot hozott, viszont minimális különbséggel ez is a horvátoké lett (24:26). Ugyanakkor a kétjátszmás hátrány sem törte meg a magyar válogatottat, amely előbb 25:20-szal szépített, sőt olyannyira lendületbe jött, hogy a döntő etapot is kiharcolta (25:18). A legvégén aztán már nem igazán volt kérdés, melyik csapat fog nyerni:
a magyar lányok 15:7-re behúzták az ötödik játszmát, illetve ezzel együtt a meccset is.
A kétszettes hátrányból felálló
válogatottunk a győzelmének köszönhetően biztosan ott lesz a nyári Európa-bajnokságon.
A mindent eldöntő meccsen a 20 pontos Zsombók Eszter volt a mezőny legeredményesebbje.
Mindeközben a Bodonyi Ákos vezette U18-as fiúválogatott is Eb-selejtezőtornán szerepelt a szlovéniai Mariborban. A mieink a csoportkörben előbb 3:1-re verték a szlovákokat, majd 3:0-ra kikaptak a házigazda szlovénoktól, így a legjobb négy közé jutás nem jött össze a csapatnak. A magyar fiúk aztán az 5-7. helyért folytatták, és az izraeliektől (0:3), illetve a szlovákoktól (1:3) is kikaptak. A végelszámolásnál a válogatottunk hetedik lett, ezzel pedig nem sikerült kiharcolni a továbbjutást a második szakaszba, amelyhez az első hat között kellett volna végezni.
U18-AS LEÁNY EB-SELEJTEZŐTORNA, ZADAR (HORVÁTORSZÁG)
Magyarország–Horvátország 3:2 (–18, –24, 20, 18, 7)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.
Korábbi eredmények:
Csoportellenfelek: Csehország, Luxemburg
Január 8., csütörtök
Magyarország – Luxemburg 3:0
Január 9., péntek
Magyarország – Csehország 3:1
Elődöntő:
Január 10., szombat
Magyarország – Szlovákia 3:2
Az U18-as leányválogatott bő kerete: Ilonka-Kalla Sára, Szalay Szonja, Kőmíves Eszter Anna (BRSE), Hoó Petra (DVTK), Szabados Emma, (UTE), Diósi Petra Sophie, Sándor Nóra, Zsombók Eszter, Dibusz Viktória, Vértes Luca, Bite Adél, Zsombók Anna, Kecskés Dóra, Sánta Laura (Vasas), Kristóf Kata (Szent Benedek RA)
U18-as fiú Európa-bajnoki selejtezőtorna, első kör
Maribor (Szlovénia)
Csoportellenfelek: Szlovákia, Szlovénia
Január 8., csütörtök
Magyarország – Szlovákia 3:1
Január 8., csütörtök
Magyarország – Szlovénia 0:3
Helyosztók, 5-7. helyért:
Január 9., péntek
Magyarország – Izrael 0:3
Január 11., vasárnap
Magyarország – Szlovákia 1:3
Az U18-as fiúválogatott kerete: Bánhalmi Péter (DEAC), Bari Bence (Kecskeméti Junior Sport), Deák Levente (VRCK), Gyémánt Boldizsár (Szegedi RSE), Harangi Zsombor (Pénzügyőr SE), Király Benjamin (Kecskeméti Junior Sport), Kocsis Vince (Kecskeméti Junior Sport), Komáromi Dávid (Kecskeméti Junior Sport), Kránitz Dénes (Kaposvári Röplabda SE), Molnár Lehel (MAFC), Sári Balázs (Szolnoki Sportcentrum), Tallmayer Ákos (PASE), Tamási Benedek (MÁV Előre Akadémia), Megyeri Vince (MAFC).
