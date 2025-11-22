Nemzeti Sportrádió

Még mindig hajtja a bizonyítási vágy Antoine Griezmannt

S. Á.S. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 10:15
Antoine Griezmann (Fotó: AFP)
Címkék
spanyol foci Atlético Madrid Antoine Griezmann La Liga
A világbajnok francia csatár az As-nek adott interjúban elmondta, csereként is szeretne fontos játékosa lenni az Atlético Madridnak, később pedig szeretne az Egyesült Államokban futballozni.

– Ebben az idényben rendre csereként kap lehetőséget az Atlético Madridban. Mennyire barátkozott meg ezzel?
Minden futballista játszani akar – mondta a madridi As-nak adott interjúban Antoine Griezmann. – De profiként tudom, hogy példát kell mutatnom mindenkinek, és bizonyítani, hogy bármikor készen állok a játékra és arra, hogy segítsek a csapatnak. 

– Mit érez, amikor pályára lép?
Azt, hogy futballozni akarok. Jól érzem magam az Atléticónál, szerintem ez a teljesítményemen is meglátszik. 

– Miért döntött úgy a nyáron, hogy egy évvel, 2027-ig meghosszabbítja a szerződését?
Mert úgy érzem, még sok van bennem, szeretném megmutatni, hogy továbbra is fontos láncszeme vagyok a csapatnak. Aztán majd évek múlva eldől, hogy rászolgálok-e a legenda státuszra. 

– Nemrég érte el a kétszázadik gólját az Atlético Madridban, jelenleg 203 góllal klubrekorder, ön szerezte az első gólt a Metropolitano Stadionban. A legenda státusz talán már most is megilleti.
Meglehet, de nem szeretnék magamra jelzőket aggatni. Lesz még időm ezzel foglalkozni. Most csak szeretném napról napra bizonyítani, hogy még mindig jó futballista vagyok. 

– Mekkora volt a nyomás, hogy megszerezze a kétszázadik gólját a klubban?
Nem éreztem úgy, hogy nagy a nyomás, de mentálisan nagyon megterhelő volt a tavasz, és emiatt kissé sokáig tartott, amíg megszereztem a kétszázadikat. Elbuktuk a bajnoki címet, kiestünk a Bajnokok Ligájából, ami nagyon rossz hatással volt a lelkiállapotomra, és ez a játékomon is meglátszott. 

– Mennyi igaz azokból a pletykákból, amelyek szerint az Egyesült Államokba, az MLS-be igazolhat? Egyáltalán zavarja, hogy folyamatosan a jövője a téma?
Egyáltalán nem. Megszoktam már, hogy mindig beszélnek rólam. Ez így van azóta, hogy ideigazoltam, és így lesz, ameddig itt vagyok. Az is köztudott, hogy szeretnék később az MLS-ben futballozni. De egyelőre élő szerződésem van az Atléticónál, itt akarok bizonyítani.

– Most, hogy a klub első játékosaként átlépte a 200 gólos határt, milyen kihívás maradt még?
Megnyerni a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját és a Király-kupát. Szeretnék még sok örömet szerezni a szurkolóknak és a csapattársaimnak. 

– Ha már a BL-t említette, még mindig kínozza a gondolat, hogy a 2016-os, Real Madrid ellen elveszített döntőben egygólos hátrányban tizenegyest hibázott?
Folyamatosan eszembe jut, és ez így lesz addig, amíg nem nyerjük meg a BL-t. Lehet, hogy ha belövöm a büntetőt, akkor sem mi győzünk, de egy fontos pillanatban nagyon nagy lökést adhatott volna a csapatnak. 

– A mostani a legjobb Atleti, amelyben valaha játszott?
Nem. Az évszámmal gondban vagyok, de volt egy csapatunk, amelyik négy–négy–kettes hadrendben játszott, és bár nem a legtehetségesebb játékosok alkották, de nagyon harcos, munkás együttes volt, mindenki egy oldalon állt, egymásért küzdött a pályán.

Forrás: As

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

12

10

1

1

26–10

+16

31

  2. FC Barcelona

12

9

1

2

32–15

+17

28

  3. Villarreal

12

8

2

2

24–10

+14

26

  4. Atlético Madrid

12

7

4

1

24–11

+13

25

  5. Betis

12

5

5

2

19–13

+6

20

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

0

18

  7. Athletic Bilbao

12

5

2

5

12–13

–1

17

  8. Getafe

12

5

2

5

12–14

–2

17

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1

16

10. Alaves

12

4

3

5

11–11

0

15

11. Elche

12

3

6

3

13–14

–1

15

12. Rayo Vallecano

12

4

3

5

12–14

–2

15

13. Celta Vigo

12

2

7

3

15–18

–3

13

14. Real Sociedad

12

3

4

5

14–17

–3

13

15. Valencia

13

3

4

6

12–21

–9

13

16. Mallorca

12

3

3

6

12–18

–6

12

17. Osasuna

12

3

2

7

9–13

–4

11

18. Girona

12

2

4

6

11–24

–13

10

19. Levante

13

2

3

8

16–24

–8

9

20. Oviedo

12

2

2

8

7–20

–13

8

 

 

spanyol foci Atlético Madrid Antoine Griezmann La Liga
Legfrissebb hírek

Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit

Spanyol labdarúgás
14 órája

Megfázott az FC Barcelona angol sztárja, kérdéses a hétvégi játéka

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:17

Lewandowski lehetett Xavi végzete a Barcelonánál – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.20. 17:09

Újabb veterán szupersztárt csábíthat el a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 15:31

Ötös lista: Rashford jobb, mint valaha? Íme, a La Ligába berobbanó sztárok névsora!

Spanyol labdarúgás
2025.11.18. 09:50

A La Liga pénzügyi szabályai miatt esett kútba a Getafe tulajdonosváltása – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.13. 11:48

Lamine Yamal 7-10 napra kidőlt a válogatott szünet előtt – áll a bál a spanyol szövetség és a Barcelona között

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 14:53

Újabb nehézségek a Real Madridnál, Courtois és Valverde is megsérült

Spanyol labdarúgás
2025.11.10. 20:31
Ezek is érdekelhetik