Még mindig hajtja a bizonyítási vágy Antoine Griezmannt
– Ebben az idényben rendre csereként kap lehetőséget az Atlético Madridban. Mennyire barátkozott meg ezzel?
– Minden futballista játszani akar – mondta a madridi As-nak adott interjúban Antoine Griezmann. – De profiként tudom, hogy példát kell mutatnom mindenkinek, és bizonyítani, hogy bármikor készen állok a játékra és arra, hogy segítsek a csapatnak.
– Mit érez, amikor pályára lép?
– Azt, hogy futballozni akarok. Jól érzem magam az Atléticónál, szerintem ez a teljesítményemen is meglátszik.
– Miért döntött úgy a nyáron, hogy egy évvel, 2027-ig meghosszabbítja a szerződését?
– Mert úgy érzem, még sok van bennem, szeretném megmutatni, hogy továbbra is fontos láncszeme vagyok a csapatnak. Aztán majd évek múlva eldől, hogy rászolgálok-e a legenda státuszra.
– Nemrég érte el a kétszázadik gólját az Atlético Madridban, jelenleg 203 góllal klubrekorder, ön szerezte az első gólt a Metropolitano Stadionban. A legenda státusz talán már most is megilleti.
– Meglehet, de nem szeretnék magamra jelzőket aggatni. Lesz még időm ezzel foglalkozni. Most csak szeretném napról napra bizonyítani, hogy még mindig jó futballista vagyok.
– Mekkora volt a nyomás, hogy megszerezze a kétszázadik gólját a klubban?
– Nem éreztem úgy, hogy nagy a nyomás, de mentálisan nagyon megterhelő volt a tavasz, és emiatt kissé sokáig tartott, amíg megszereztem a kétszázadikat. Elbuktuk a bajnoki címet, kiestünk a Bajnokok Ligájából, ami nagyon rossz hatással volt a lelkiállapotomra, és ez a játékomon is meglátszott.
– Mennyi igaz azokból a pletykákból, amelyek szerint az Egyesült Államokba, az MLS-be igazolhat? Egyáltalán zavarja, hogy folyamatosan a jövője a téma?
– Egyáltalán nem. Megszoktam már, hogy mindig beszélnek rólam. Ez így van azóta, hogy ideigazoltam, és így lesz, ameddig itt vagyok. Az is köztudott, hogy szeretnék később az MLS-ben futballozni. De egyelőre élő szerződésem van az Atléticónál, itt akarok bizonyítani.
– Most, hogy a klub első játékosaként átlépte a 200 gólos határt, milyen kihívás maradt még?
– Megnyerni a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját és a Király-kupát. Szeretnék még sok örömet szerezni a szurkolóknak és a csapattársaimnak.
– Ha már a BL-t említette, még mindig kínozza a gondolat, hogy a 2016-os, Real Madrid ellen elveszített döntőben egygólos hátrányban tizenegyest hibázott?
– Folyamatosan eszembe jut, és ez így lesz addig, amíg nem nyerjük meg a BL-t. Lehet, hogy ha belövöm a büntetőt, akkor sem mi győzünk, de egy fontos pillanatban nagyon nagy lökést adhatott volna a csapatnak.
– A mostani a legjobb Atleti, amelyben valaha játszott?
– Nem. Az évszámmal gondban vagyok, de volt egy csapatunk, amelyik négy–négy–kettes hadrendben játszott, és bár nem a legtehetségesebb játékosok alkották, de nagyon harcos, munkás együttes volt, mindenki egy oldalon állt, egymásért küzdött a pályán.
Forrás: As
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
12
10
1
1
26–10
+16
31
|2. FC Barcelona
12
9
1
2
32–15
+17
28
|3. Villarreal
12
8
2
2
24–10
+14
26
|4. Atlético Madrid
12
7
4
1
24–11
+13
25
|5. Betis
12
5
5
2
19–13
+6
20
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Athletic Bilbao
12
5
2
5
12–13
–1
17
|8. Getafe
12
5
2
5
12–14
–2
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Alaves
12
4
3
5
11–11
0
15
|11. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|12. Rayo Vallecano
12
4
3
5
12–14
–2
15
|13. Celta Vigo
12
2
7
3
15–18
–3
13
|14. Real Sociedad
12
3
4
5
14–17
–3
13
|15. Valencia
13
3
4
6
12–21
–9
13
|16. Mallorca
12
3
3
6
12–18
–6
12
|17. Osasuna
12
3
2
7
9–13
–4
11
|18. Girona
12
2
4
6
11–24
–13
10
|19. Levante
13
2
3
8
16–24
–8
9
|20. Oviedo
12
2
2
8
7–20
–13
8