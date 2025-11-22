Még mindig hajtja a bizonyítási vágy Antoine Griezmannt

– Ebben az idényben rendre csereként kap lehetőséget az Atlético Madridban. Mennyire barátkozott meg ezzel?

– Minden futballista játszani akar – mondta a madridi As-nak adott interjúban Antoine Griezmann. – De profiként tudom, hogy példát kell mutatnom mindenkinek, és bizonyítani, hogy bármikor készen állok a játékra és arra, hogy segítsek a csapatnak.

– Mit érez, amikor pályára lép?

– Azt, hogy futballozni akarok. Jól érzem magam az Atléticónál, szerintem ez a teljesítményemen is meglátszik.

– Miért döntött úgy a nyáron, hogy egy évvel, 2027-ig meghosszabbítja a szerződését?

– Mert úgy érzem, még sok van bennem, szeretném megmutatni, hogy továbbra is fontos láncszeme vagyok a csapatnak. Aztán majd évek múlva eldől, hogy rászolgálok-e a legenda státuszra.

– Nemrég érte el a kétszázadik gólját az Atlético Madridban, jelenleg 203 góllal klubrekorder, ön szerezte az első gólt a Metropolitano Stadionban. A legenda státusz talán már most is megilleti.

– Meglehet, de nem szeretnék magamra jelzőket aggatni. Lesz még időm ezzel foglalkozni. Most csak szeretném napról napra bizonyítani, hogy még mindig jó futballista vagyok.

– Mekkora volt a nyomás, hogy megszerezze a kétszázadik gólját a klubban?

– Nem éreztem úgy, hogy nagy a nyomás, de mentálisan nagyon megterhelő volt a tavasz, és emiatt kissé sokáig tartott, amíg megszereztem a kétszázadikat. Elbuktuk a bajnoki címet, kiestünk a Bajnokok Ligájából, ami nagyon rossz hatással volt a lelkiállapotomra, és ez a játékomon is meglátszott.

– Mennyi igaz azokból a pletykákból, amelyek szerint az Egyesült Államokba, az MLS-be igazolhat? Egyáltalán zavarja, hogy folyamatosan a jövője a téma?

– Egyáltalán nem. Megszoktam már, hogy mindig beszélnek rólam. Ez így van azóta, hogy ideigazoltam, és így lesz, ameddig itt vagyok. Az is köztudott, hogy szeretnék később az MLS-ben futballozni. De egyelőre élő szerződésem van az Atléticónál, itt akarok bizonyítani.

– Most, hogy a klub első játékosaként átlépte a 200 gólos határt, milyen kihívás maradt még?

– Megnyerni a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját és a Király-kupát. Szeretnék még sok örömet szerezni a szurkolóknak és a csapattársaimnak.

– Ha már a BL-t említette, még mindig kínozza a gondolat, hogy a 2016-os, Real Madrid ellen elveszített döntőben egygólos hátrányban tizenegyest hibázott?

– Folyamatosan eszembe jut, és ez így lesz addig, amíg nem nyerjük meg a BL-t. Lehet, hogy ha belövöm a büntetőt, akkor sem mi győzünk, de egy fontos pillanatban nagyon nagy lökést adhatott volna a csapatnak.

– A mostani a legjobb Atleti, amelyben valaha játszott?

– Nem. Az évszámmal gondban vagyok, de volt egy csapatunk, amelyik négy–négy–kettes hadrendben játszott, és bár nem a legtehetségesebb játékosok alkották, de nagyon harcos, munkás együttes volt, mindenki egy oldalon állt, egymásért küzdött a pályán.

Forrás: As

