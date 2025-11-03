Hansi Flick: Hiányzik a minőség a csapatból
Mint beszámoltunk róla, Lamine Yamal, Ferran Torres és Marcus Rashford góljaival az FC Barcelona 3–1-es győzelmet aratott odahaza az Elche felett. A katalánok győzelme ugyanakkor nem nevezhető simának, a vendégek ugyanis többször ráijesztettek a katalánokra, a góljukat szerző Rafa Mir 2–1-nél a kapufát is eltalálta. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hans-Dieter Flick, a gránátvörös-kékek mestere nem is volt maradéktalanul elégedett – írja a Diário AS.
„Láttam jó dolgokat, ám javulnunk kell, jobban kell küzdenünk. Ma olyan ellenféllel találkoztunk, amely mindent megtett azért, hogy nála legyen a labda, s bizony nem volt könnyű dolgunk. Nyomást kellett gyakorolnunk rájuk, és így is tettünk, ezért szereztük a két korai gólt, és volt több kimaradt helyzetünk is” – kezdte a mérkőzés értékelését Flick.
Talán meglepően hangzik, de a katalánok a győzelem ellenére nem játszottak mezőnyfölényben, amit bizonyít, hogy mindössze 49 százalékban birtokolták a labdát. A német szakember elmondta: ezzel nincs problémája, ám kétségtelen, hogy jelenleg nem számíthat azokra a futballistákra, akikkel az általa ideálisnak tartott játék megvalósítható lenne.
„Nem arról van szó, hogy Pedri nélkül nem tudjuk irányítani a játékot, mert képesek vagyunk erre. Persze szeretném, ha minden meccsünkön játszana, de ha ő hiányzik, azt is meg kell oldanunk – jelentette ki a vezetőedző. – Nem vagyunk könnyű helyzetben, több játékosunk is kiesett az utóbbi pár hétben, hiányzik a minőség a csapatból. A legutóbbi két edzésünk nagyon jól sikerült, talán a legjobban ebben az évadban. Ugyanakkor a labdabirtoklásról beszélnünk kell majd, mert ebben nem voltunk jók. A lényeg most a három pont megszerzése, legyünk pozitívak, léptünk egyet előre.”
La Liga: többször is ráijesztett a Barcára az Elche, de nyertek a katalánok
Hansi Flick a Barca első gólját szerző Lamine Yamalról is beszélt, aki sérülése után még nincs ideális kondícióban.
„Ez is egy feladat, amit meg kell oldanunk. Az edzések mellett még kezelésekre is jár, biztos, hogy a gólja jót tett neki” – jegyezte meg a 60 éves tréner, aki a két gólpasszt adó Fermín Lópezről is ejtett néhány szót.
„Akárcsak a csapatnak, neki is voltak nagyon jó dolgai. Miképp a csapatnak, neki is van miben javulnia. Még ő sincs százszázalékos állapotban, ám az utóbbi mérkőzéseken szinte minden helyzetben, illetve gólban benne volt” – dicsérte a 22 éves támadó középpályást Flick, aki kitért a harmadik gólt szerző Marcus Rashfordra is.
„Rúghatott volna még két gólt. Tudom, hogy milyen magas szinten képes játszani, nagyon elégedett vagyok vele” – értékelte dióhéjban az angol támadó teljesítményét az vezetőedző.
