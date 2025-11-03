Hansi Flick: Hiányzik a minőség a csapatból

Mint beszámoltunk róla, Lamine Yamal, Ferran Torres és Marcus Rashford góljaival az FC Barcelona 3–1-es győzelmet aratott odahaza az Elche felett. A katalánok győzelme ugyanakkor nem nevezhető simának, a vendégek ugyanis többször ráijesztettek a katalánokra, a góljukat szerző Rafa Mir 2–1-nél a kapufát is eltalálta. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hans-Dieter Flick, a gránátvörös-kékek mestere nem is volt maradéktalanul elégedett – írja a Diário AS.

„Láttam jó dolgokat, ám javulnunk kell, jobban kell küzdenünk. Ma olyan ellenféllel találkoztunk, amely mindent megtett azért, hogy nála legyen a labda, s bizony nem volt könnyű dolgunk. Nyomást kellett gyakorolnunk rájuk, és így is tettünk, ezért szereztük a két korai gólt, és volt több kimaradt helyzetünk is” – kezdte a mérkőzés értékelését Flick.

Talán meglepően hangzik, de a katalánok a győzelem ellenére nem játszottak mezőnyfölényben, amit bizonyít, hogy mindössze 49 százalékban birtokolták a labdát. A német szakember elmondta: ezzel nincs problémája, ám kétségtelen, hogy jelenleg nem számíthat azokra a futballistákra, akikkel az általa ideálisnak tartott játék megvalósítható lenne.

„Nem arról van szó, hogy Pedri nélkül nem tudjuk irányítani a játékot, mert képesek vagyunk erre. Persze szeretném, ha minden meccsünkön játszana, de ha ő hiányzik, azt is meg kell oldanunk – jelentette ki a vezetőedző. – Nem vagyunk könnyű helyzetben, több játékosunk is kiesett az utóbbi pár hétben, hiányzik a minőség a csapatból. A legutóbbi két edzésünk nagyon jól sikerült, talán a legjobban ebben az évadban. Ugyanakkor a labdabirtoklásról beszélnünk kell majd, mert ebben nem voltunk jók. A lényeg most a három pont megszerzése, legyünk pozitívak, léptünk egyet előre.”