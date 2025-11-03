Nemzeti Sportrádió

Hansi Flick: Hiányzik a minőség a csapatból

2025.11.03. 10:10
A győzelemnek tudott tapsolni Hansi Flick az Elche ellen, csapata teljesítményének nem mindig (Fotó: Getty Images)
Nem volt maradéktalanul elégedett az Elche ellen 3–1-re megnyert hazai mérkőzés után az FC Barcelona vezetőedzője, Hans-Dieter Flick aki szerint sérüléssel bajlódó kulcsembereik hiányát nagyon megérzik, és a nemrégiben visszatérő fiatal klasszisok sincsenek még százszázalékos állapotban.

Mint beszámoltunk róla, Lamine Yamal, Ferran Torres és Marcus Rashford góljaival az FC Barcelona 3–1-es győzelmet aratott odahaza az Elche felett. A katalánok győzelme ugyanakkor nem nevezhető simának, a vendégek ugyanis többször ráijesztettek a katalánokra, a góljukat szerző Rafa Mir 2–1-nél a kapufát is eltalálta. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Hans-Dieter Flick, a gránátvörös-kékek mestere nem is volt maradéktalanul elégedett – írja a Diário AS.

„Láttam jó dolgokat, ám javulnunk kell, jobban kell küzdenünk. Ma olyan ellenféllel találkoztunk, amely mindent megtett azért, hogy nála legyen a labda, s bizony nem volt könnyű dolgunk. Nyomást kellett gyakorolnunk rájuk, és így is tettünk, ezért szereztük a két korai gólt, és volt több kimaradt helyzetünk is” – kezdte a mérkőzés értékelését Flick. 

Talán meglepően hangzik, de a katalánok a győzelem ellenére nem játszottak mezőnyfölényben, amit bizonyít, hogy mindössze 49 százalékban birtokolták a labdát. A német szakember elmondta: ezzel nincs problémája, ám kétségtelen, hogy jelenleg nem számíthat azokra a futballistákra, akikkel az általa ideálisnak tartott játék megvalósítható lenne.

„Nem arról van szó, hogy Pedri nélkül nem tudjuk irányítani a játékot, mert képesek vagyunk erre. Persze szeretném, ha minden meccsünkön játszana, de ha ő hiányzik, azt is meg kell oldanunk – jelentette ki a vezetőedző. – Nem vagyunk könnyű helyzetben, több játékosunk is kiesett az utóbbi pár hétben, hiányzik a minőség a csapatból. A legutóbbi két edzésünk nagyon jól sikerült, talán a legjobban ebben az évadban. Ugyanakkor a labdabirtoklásról beszélnünk kell majd, mert ebben nem voltunk jók. A lényeg most a három pont megszerzése, legyünk pozitívak, léptünk egyet előre.”

Spanyol labdarúgás
16 órája

La Liga: többször is ráijesztett a Barcára az Elche, de nyertek a katalánok

A gránátvörös-kékeknél a csatártrió mindhárom tagja eredményes volt, a vendégeknél Rafa Mir gólig és kapufáig jutott. Antony győzelemre vezette a Betist.

Hansi Flick a Barca első gólját szerző Lamine Yamalról is beszélt, aki sérülése után még nincs ideális kondícióban.

„Ez is egy feladat, amit meg kell oldanunk. Az edzések mellett még kezelésekre is jár, biztos, hogy a gólja jót tett neki” – jegyezte meg a 60 éves tréner, aki a két gólpasszt adó Fermín Lópezről is ejtett néhány szót. 

„Akárcsak a csapatnak, neki is voltak nagyon jó dolgai. Miképp a csapatnak, neki is van miben javulnia. Még ő sincs százszázalékos állapotban, ám az utóbbi mérkőzéseken szinte minden helyzetben, illetve gólban benne volt” – dicsérte a 22 éves támadó középpályást Flick, aki kitért a harmadik gólt szerző Marcus Rashfordra is.

„Rúghatott volna még két gólt. Tudom, hogy milyen magas szinten képes játszani, nagyon elégedett vagyok vele” – értékelte dióhéjban az angol támadó teljesítményét az vezetőedző.

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Barcelona–Elche 3–1 (Yamal 9., F. Torres 11., Rashford 61., ill. Mir 42.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid1110126–10+1630
2. Barcelona1181228–13+1525
3. Villarreal1172222–10+1223
4. Atlético Madrid1164121–10+1122
5. Betis1154218–12+619
6. Espanyol1153315–13+218
7. Getafe1152412–13–117
8. Alaves1143411–10+115
9. Elche1135312–13–114
10. Rayo Vallecano1142512–14–214
11. Athletic Bilbao1142511–13–214
12. Celta Vigo1127213–14–113
13. Sevilla1141617–19–213
14. Real Sociedad1133513–16–312
15. Osasuna103169–12–310
16. Levante1123615–20–59
17. Mallorca1123611–18–79
18. Valencia1123610–20–109
19. Oviedo102177–19–127
20. Girona1114610–24–147

 

 

 

