Az AIPS is beszámolt az Aranycipő pénteki átadásáról

2025.11.01. 17:20
Kylian Mbappé a csapattársak gyűrűjében (Fotó: AIPS)
„A gyerekkori álom valóra vált: Kylian Mbappé Madridban vette át az Aranycipőt” – ezzel a címmel számolt be a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) honlapján az Aranycipő pénteki átadásáról kollégánk, Csisztu Zsuzsa, az AIPS alelnöke.

„A Real Madrid szurkolóinak szenvedélye akkor is áthatja a madridi Bernabéu Stadiont, ha nincs éppen mérkőzés – különösen akkor, ha a csapattársak és a klubvezetők azért gyűlnek össze, hogy egyiküket ünnepeljék” – áll az AIPS szombati vezető cikkének felvezetésében.

Mint beszámoltunk róla, az európai vezető sportlapokat tömörítő szervezet (European Sports Media) képviselői pénteken adták át Kylian Mbappénak a 2024–2025-ös idényre szóló Aranycipőt.

„Az a megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem az eseményen Szöllősi Györggyel, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, az AIPS európai alelnökével, az ESM alelnökével. Csatlakozhattunk többek között Juan Ignacio Gallardóhoz, a tekintélyes spanyol sportlap, a Marca főszerkesztőjéhez, ezen az eseményen ugyanis hagyományosan az európai vezető sportlapokat tömörítő szervezet képviselői vehetnek részt, illetve, ha a díjazott labdarúgó a La Ligában játszik, a Marca munkatársai is meghívót kapnak” – írta Csisztu Zsuzsa, aki idézte Szöllősi György szombati Marcába írt jegyzetét is.

Az eseményen a Real Madrid játékosai is részt vettek, az AIPS cikke szerint Vinícius Jr. a néhány nappal korábbi balhé után kifejezetten visszafogott volt. Csisztu Zsuzsa kiemelte, hogy Mbappé folyékonyan beszélt spanyolul a díj átvétele után, azt követően pedig összeállt egy fotóra a csapattársakkal, majd a Marca újságírói és az ESM képviselői, köztük Szöllősi György kapott lehetőséget arra, hogy szűk körben exkluzív interjút készítsen a világbajnok francia csatárral.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Csisztu Zsuzsa (Fotó: AIPS)
Real Madrid Kylian Mbappé Aranycipő AIPS
