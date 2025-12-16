Nemzeti Sportrádió

A PSG-nek közel 61 millió eurót kell fizetnie Mbappénak

2025.12.16. 14:52
Kylian Mbappé – itt még a PSG mezében – csaknem 61 millió eurót kap volt klubjától (Fotó: Getty Images)
A francia munkaügyi bíróság keddi döntése alapján a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain-nek 60.9 millió eurót kell fizetnie korábbi labdarúgójának, Kylian Mbappénak.

Csaknem 61 millió eurót köteles fizetni a Paris Saint-Germain volt labdarúgójának, a 2018-as világbajnok Kylian Mbappénak – határozott kedden a francia munkaügyi bíróság. Tavaly a francia labdarúgóliga kötelezte fizetésre a PSG-t, most pedig a bíróság határozott úgy, hogy a klub nem mentesül egykori játékosa kifizetése alól. A játékos ügyvédjei további 260 millió euróra is igényt tartottak, a klub ellenben a jó hírnév megsértése, illetve amiatt szeretett volna 440 millió eurót kapni a csatártól, mert ingyen távozott. A bíróság ezeket a kereseteket elutasította.

A 26 éves játékos ügyvédjei szerint „a döntés megerősítette, hogy az elkötelezettséget ki kell fizetni”, és „a törvények még a labdarúgásban is mindenkire vonatkoznak”. A párizsi egyesület egyelőre nem kommentálta a döntést.

A világbajnok támadó tavaly nyáron szerződött a francia együttestől a Real Madridhoz, majd a játékos tavaly áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő „hűségbónusz” utolsó harmadának kifizetésére 55 millió eurót követelt korábbi klubjától.

Mbappé – aki másfél éve perelte be a párizsiakat – 2023 nyarán, hosszas huzavona után nem hosszabbította meg az egy évvel később lejáró szerződését a PSG-vel, amelytől aztán tavaly hét idény és hat bajnoki cím után távozott, s végül ingyen került a spanyol fővárosba. Az egyesület szerint a csatár már 2022 júliusa óta tudta, hogy szerződése lejártával távozni fog, ezt azonban eltitkolta, így „nagy pénzügyi hátrány” érte a klubot.

 

