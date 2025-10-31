Kylian Mbappé átvette az Aranycipőt

Az Aranycipő átadásakor jelen volt többek között a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez, valamint az európai vezető sportlapokat tömörítő szervezet (European Sports Media) két alelnöke, Juan Ignacio Gallardo és Szöllősi György – előbbi a Marca, utóbbi lapunk főszerkesztője.

Kylian Mbappé 31 góllal zárt a La Liga 2024–2025-ös idényében, így a spanyol bajnokság nagyobb szorzójának köszönhetően Viktor Gyökerest is maga mögé utasította az Aranycipő-listán. A díj átadásán részt vett a Real Madrid teljes csapata és Xabi Alonso vezetőedző is.

ÍGY GRATULÁLTAK MBAPPÉNAK A CSAPATTÁRSAK

„Nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam az Aranycipőt, csatárként nagyon sokat jelent, hogy pályafutásom során először megkaptam ezt a díjat. Köszönöm Florentino Pérez elnök úrnak, a Marca újságíróinak és a European Sports Mediának. Hálás vagyok a csapattársaimnak, hogy eljöttek, és hogy segítenek, hogy a legjobb formámat tudjam hozni. Óriási megtiszteltetés, hogy a Real Madridban futballozhatok, mindenki tudja, hogy gyerekkorom óta az volt az álmom, remélem, jó sokáig a csapat tagja leszek még. Az első perctől kezdve nagyon kedvesen fogadtak Madridban, ami rengeteget jelentett. Nagy nap ez a mai, de a legfontosabb, hogy csapatként sikeresek legyünk, és minél több trófeát nyerjünk, mert tudom, hogy a csapattársak, a szakmai stáb, a klub és a szurkolók segítsége nélkül én sem hódíthattam volna el az Aranycipőt” – fogalmazott Mbappé a díj átvétele után.

Van ok a mosolyra... (Fotó: Marca)

Florentino Pérez a következőket mondta: „Egy olyan rangos díj, mint az Aranycipő, a világ egyik legjobb játékosának jár. Ez az elhivatottság elismerése. Büszke vagyok, hogy olyan játékosom van, mint te. A Real Madrid szurkolói a világ minden tájáról támogatnak téged. Ez a klub a világ legsikeresebbje. Az előző idéynben megnyerted az Európai Szuperkupát és az Interkontinentális Kupát. A bajnokságban 31 gólt szereztél, összesen 44-et minden sorozatot figyelembe véve.”

AZ ARANYCIPŐ 2024–2025-ÖS KIÍRÁSÁNAK VÉGEREDMÉNYE

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 31×2=62 pont

2. Viktor Gyökeres (Sporting CP) 39×1.5=58.5 pont

3. Mohamed Szalah (Liverpool FC) 29×2=58 pont

4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 27×2=54 pont

5. Harry Kane (Bayern München) 26×2=52 pont

6. Mateo Retegui (Atalanta) 25×2=50 pont

7. Alexander Isak (Newcastle United) 23×2=46 pont

8. Erling Haaland (Manchester City) 22×2=44 pont

Omar Marmus (Eintracht Frankfurt/Manchester City) 22×2=44 pont

10. Mika Biereth (Sturm Graz/AS Monaco) 11×1.5+13×2=42.5 pont