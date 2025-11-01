A Nemzeti Sport főszerkesztője a Marcába írt jegyzetet

Gólok és cipők

Kylian Mbappé az első olyan támadó a Real Madrid három aranycipőse közül (Hugo Sánchez és Cristiano Ronaldo után), aki első idényében rögtön aranycipős lett. Hogy Mbappénak félelmetes érzéke van a gólszerzéshez, az a világon minden futballkedvelő számára régóta világos. Már 20 évesen gólt szerzett a világbajnoki döntőben, négy év múlva pedig annak ellenére nem sikerült neki a címvédés a francia válogatottal Katarban, hogy egymaga három (!) gólt lőtt a fináléban. (Ehhez hasonló eset csak egy jut eszembe a futballtörténelemből, Puskás Ferencé, aki hiába lőtt három gólt az 1962-es Európa-kupa-döntőn, a győztes mégsem a Real Madrid lett, hanem 5:3-as végeredménnyel a Benfica.)

Mbappénak minden esélye megvan arra is, hogy francia elődeit túlszárnyalja, honfitársai közül eddig egyedül Thierry Henrynak sikerült elnyerni az Aranycipőt (neki kétszer). Igaz ugyanakkor az is, hogy a díj csak 1968 óta létezik, azelőtt nem kapott kézzel fogható elismerést Európa legjobb bajnoki gólkirálya. Ha kapott volna, olyan nagy francia góllövők, mint Just Fontaine vagy Philippe Gondet is elnyerték volna a trófeát (arról most nem is beszélve, hogy az én hazám, Magyarország 13 alkalommal adta volna az aranycipőst Európának, olyan csatárokat, mint az 1945–46-ban 66 gólos Deák Ferenc vagy az 1947–48-ban 50 gólos Puskás). Sokáig ugyanannyit ért minden gól, bármelyik európai bajnokságban is szerezték, ami talán nem volt helyes, de a mostani rendszer sem tökéletes. Sőt, az, hogy régebben még átadták a második és harmadik helyezettnek járó ezüst- és bronzcipőt is, olyan hagyomány, amit érdemes lenne újjáéleszteni. Ezt főként magunknak, a díjat 1997 óta adományozó ESM képviselőinek mondom. Ahogyan azt is, hogy az egyes bajnokságokhoz tartozó állandó szorzókat is finomítani illene: manapság jószerével esélye sincs nyerni annak, aki nem az öt elit liga valamelyikében lövi a gólokat (bár éppen az idén Viktor Gyökeresnek majdnem sikerült, a másfeles szorzóval számított portugál bajnokikon 39 gólt és 58.5 pontot szerzett, s Mbappé csak az utolsó fordulóban előzte meg a duplán számító 31 La Liga-góllal, így 62 ponttal). Akár az UEFA-koefficiensek alapján, készíthetnénk egy sokkal szofisztikáltabb rangsort, amelyben minden bajnokság a maga szorzójával számítana és nagyobb esélye lenne a kisebb országok góllövőinek is. Az ESM alelnökeként, azt hiszem, javasolni is fogom ezeket a finomításokat a 2026–27-es idénytől, abban bízva, hogy a Marca és Juan Ignacio Gallardo barátom is támogat majd.

Most azonban emelem kalapom a fantasztikus Kylian Mbappé, a rekorder La Liga 16. Aranycipőjét nyerő, 8. aranycipőse előtt.

Szöllősi György

A Nemzeti Sport főszerkesztője, az ESM alelnöke

