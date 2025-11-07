„105 ezer néző, mi lehetne ennél szebb?” – Messi búcsúmeccset kaphat a Camp Nouban

„Ez minden Barcelona-rajongó közös álma: visszatérés a Camp Nouba. Még egy év kell, hogy teljesen befejezzük a tető nélküli felújítást. A játékosok ugyanúgy el voltak ragadtatva, mint mindannyian. Könnyek szöktek a szemembe. Olyan érzés volt, mintha a jövőben lennénk, miközben eszünkbe jutnak apáink, nagyapáink. Élvezzük a jelent, miközben építjük a jövőt” – mondta Laporta.

„Már most le tudnánk játszani egy meccset”

Az elnök szerint a stadion állapota kifejezetten biztató:

„Ma akár 27 ezer néző előtt is tudnánk játszani egy mérkőzést, de célunk, hogy 45 ezres befogadóképességgel nyithassunk meg, hogy csak az északi lelátó legyen teljesen lezárva. Reméljük, hamarosan megkapjuk a szükséges engedélyt, és ha minden jól megy, akár az Athletic Bilbao ellen játszhatnánk az első hivatalos meccset.”

Bízik Flickben és a csapatban

Laporta a csapat helyzetéről is beszélt, és bizalmát fejezte ki Hansi Flick vezetőedző iránt:

„Nem aggódom, természetesen mindenki azon dolgozik, hogy napról napra javuljunk. Flicknek világos elképzelései vannak. Másodikak vagyunk a bajnokságban, és szeretnénk ledolgozni a hátrányunkat. A Bajnokok Ligájában is jó úton haladunk, a Chelsea ellen három pontot akarunk szerezni. Visszatérnek a sérültek, és szép lassan elégedettek lehetünk a munkával.”

„A stadion a klub jövője”

Laporta szerint az új stadion nemcsak érzelmi, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú:

„Ez az építkezés elengedhetetlen volt, hogy a klub a legmagasabb szinten maradhasson versenyképes. A stadion háromszoros bevételt fog generálni, biztonságosabb és kényelmesebb lesz a szurkolóknak, és a befektetők is elégedettek. A visszatérés a Camp Nouba lehetővé teszi, hogy elérjük a tervezett költségvetést. 2026-ra, a tető nélkül, teljesen elkészülhet.”

Lamine Yamal és Messi is szóba került

Laporta kiemelte Lamine Yamal teljesítményét is:

„Ő egy zseni, a legjobb a posztján, és teljes mértékben elkötelezett a klub iránt.”

A Barca-elnök megemlítette a Lionel Messinek szánt lehetséges búcsúmeccset is:

„105 ezer néző előtt, telt ház előtt – mi lehetne ennél méltóbb módja a stadion újranyitásának? Csodálatos lenne egy Messi-gála. Természetesen csak akkor, ha ő is szeretné.”

Választások és a jövő

Laporta leszögezte, hogy nem fogja előrehozni a klubelnöki választásokat:

„A választások 2026 tavaszán, március és június között lesznek. Nem akarok előnyre szert tenni, azt szeretném, ha mindenkinek egyenlő esélye legyen.”