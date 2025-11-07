Nemzeti Sportrádió

Több mint húszezer szurkoló nézte meg a Barcelona edzését az új Camp Nouban – fotók, videó

2025.11.07. 13:28
Fotó: Getty Images
Barcelona Camp Nou La Liga
Több mint húszezer néző tekintette meg az FC Barcelona labdarúgócsapatának péntek délelőtti edzését, amelyen a katalán együttes több mint két év után visszatért a felújított Camp Nou Stadionba.

 

Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán mérkőzést is játszhat a csapat a stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület.

Az FC Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre – a klubtagoknak 5, a többi szurkolónak 10 eurós áron –, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

 

Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

 

 

 

Ezek is érdekelhetik