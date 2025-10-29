Vinícius Júnior elnézést kért a lecserélése utáni reakciója miatt

Xabi Alonso a 72. percben 2–1-es állásnál cserélte le Vinícius Júniort, aki a játékteret balhé közepette, magából kikelve hagyta el. A mérkőzést közvetítő DAZN szerint a brazil a lecserélésekor az alábbiakat mondta: „Mindig én. Elhagyom a csapatot. Jobb, ha elhagyom.”

Vinícius reakciója nagy visszhangot váltott ki, ezért néhány nappal az eset után előbb csapattársaitól, a szakmai stábtól, a klubvezetőségtől, majd a nyilvánosságtól is elnézést kért.

„Szeretnék elnézést kérni minden Real Madrid-szurkolótól a reakciómért, amikor lecseréltek az El Clásicón. Ahogy azt már személyesen is megtettem a mai edzésen, most ismét szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnök úrtól. Néha a szenvedélyem felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomat. A versenyszellemem a klub iránt érzett szeretetemből fakad. Ígérem, hogy továbbra is minden pillanatban harcolni fogok a Real Madridért, ahogy az első naptól tettem” – írta X-oldalán Vinícius Júnior.