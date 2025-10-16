Túl hangos volt a három napig tartó parti, Vinícius Júnior mehet a bíróságra

A történtek Vinícius Júnior 25. születésnapi ünnepségéhez kapcsolódnak, amelyet július 19. és 21. között tartottak Rio de Janeiróban egy fényűző birtokon, ahol rendszeresen tartanak esküvőket és vállalati eseményeket. Egy szomszéd panaszt tett a rendőrségen a hangos zene és a kiabálás miatt, amely szerinte napokon át zavarta a környék nyugalmát.

A rendőrség a helyszínre érkezve felszólította a vendégeket, hogy halkítsák le a zenét, amit ideiglenesen meg is tettek, de a beszámolók szerint a hatóságok távozása után a hangerő újra „rendkívül magasra” emelkedett.