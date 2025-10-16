Nemzeti Sportrádió

Túl hangos volt a három napig tartó parti, Vinícius Júnior mehet a bíróságra

2025.10.16. 08:41
Vinícius Júnior túlzásba vitte a mulatozást... (Fotó: Imago)
Hazájában eljárás indult Vinícius Júnior ellen: a Real Madrid brazil válogatott labdarúgóját a hatóságok „mások nyugalmának megzavarása” miatt vonják felelősségre – számolt be róla az O Globo.

A történtek Vinícius Júnior 25. születésnapi ünnepségéhez kapcsolódnak, amelyet július 19. és 21. között tartottak Rio de Janeiróban egy fényűző birtokon, ahol rendszeresen tartanak esküvőket és vállalati eseményeket. Egy szomszéd panaszt tett a rendőrségen a hangos zene és a kiabálás miatt, amely szerinte napokon át zavarta a környék nyugalmát.

A rendőrség a helyszínre érkezve felszólította a vendégeket, hogy halkítsák le a zenét, amit ideiglenesen meg is tettek, de a beszámolók szerint a hatóságok távozása után a hangerő újra „rendkívül magasra” emelkedett.

Minden más foci
2025.10.14. 14:40

Vb-felkészülés: elszórakozták a második félidőt, kikaptak Japánban a brazilok

A tokiói meccsen két góllal is vezettek a dél-amerikaiak, de a házigazdák a szünet után megfordították a találkozót.

A kisebb bűncselekményekkel foglalkozó különleges büntetőbíróság tárgyalja az ügyet, az első meghallgatást november 6-ra tűzték ki. A brazil törvények értelmében a „nyugalom megzavarása” akár 15 nap és 3 hónap közötti szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal is sújtható.

Sajtóértesülések szerint a születésnapi rendezvényen mintegy 500 vendég vett részt, köztük a Real Madrid középpályása, Eduardo Camavinga, valamint a brazil popénekesnő, Anitta. A háromnapos buliban koncertek, tűzijáték és vidámparki attrakciók is szerepeltek a programban.

Brazília Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
Ezek is érdekelhetik