Vb-felkészülés: elszórakozták a második félidőt, kikaptak Japánban a brazilok

2025.10.14. 14:40
Minamino (kékben) örülhet, legyőzték a brazilokat a japánok (Fotó: Getty Images)
Ráfázott „magabiztosságára” a kétgólos előnye tudatában teljesen motiválatlanul és szétesően futballozó brazil labdarúgó-válogatott, amely a dél-koreaiak ellen aratott 5–0-s győzelem után 3–2-re kikapott a második félidőre feltámadó Japántól.

Nem egészen fél óráig tartott a Dél-Koreát korábban 5–0-ra legyőző, gyakorlatilag a második sorukkal felálló braziloknak, hogy feltörjék a japán válogatott védelmét a Tokióban rendezett felkészülési mérkőzésen. Az Hugo Souza – Paulo Herique, Fabrício Bruno, Beraldo, Carlos Augusto – Bruno Guimaraes, Casemiro – Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinícius Jr. – Gabriel Martinelli összeállításban kezdő dél-amerikaiak a 26. percben percben szereztek vezetést, ekkor Bruno Guimaraes passzából a jobbhátvéd Paulo Henrique vette be Szuzuki Zion kapuját. A labdát majd’ kétszer annyit birtokló sárga mezesek hat perc múlva megduplázták előnyüket, mégpedig az ezúttal középcsatárt játszó Gabriel Martinelli révén, az Arsenal szélsője Lucas Paquetá indítását értékesítette.

A második félidőben nagy erőket mozgósítottak a japánok a súlyos vereség elkerüléséért, s ez olyan jól sikerült, hogy megfordították a mérkőzést: előbb Minamino Takumi használt ki egy jókora védelmi megingást, később a Reims csatára, Nakamura Keito lőtt a léc alá Fabrício Bruno hathatós segítségével, majd egy szöglet után a Feyenoord támadója, Ueda Ajasze fejelt a szünet után botrányosan rosszul védekező dél-amerikai csapat kapujába, s ezzel meg is nyerte a csapatának a találkozót. 3–2

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Japán–Brazília 3–2 (Minamino 52, Nakamura 62., Ueda 71., ill. P. Henrique 26., G. Martinelli 32.)

 

