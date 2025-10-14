Vb-felkészülés: elszórakozták a második félidőt, kikaptak Japánban a brazilok

Nem egészen fél óráig tartott a Dél-Koreát korábban 5–0-ra legyőző, gyakorlatilag a második sorukkal felálló braziloknak, hogy feltörjék a japán válogatott védelmét a Tokióban rendezett felkészülési mérkőzésen. Az Hugo Souza – Paulo Herique, Fabrício Bruno, Beraldo, Carlos Augusto – Bruno Guimaraes, Casemiro – Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinícius Jr. – Gabriel Martinelli összeállításban kezdő dél-amerikaiak a 26. percben percben szereztek vezetést, ekkor Bruno Guimaraes passzából a jobbhátvéd Paulo Henrique vette be Szuzuki Zion kapuját. A labdát majd’ kétszer annyit birtokló sárga mezesek hat perc múlva megduplázták előnyüket, mégpedig az ezúttal középcsatárt játszó Gabriel Martinelli révén, az Arsenal szélsője Lucas Paquetá indítását értékesítette.

A második félidőben nagy erőket mozgósítottak a japánok a súlyos vereség elkerüléséért, s ez olyan jól sikerült, hogy megfordították a mérkőzést: előbb Minamino Takumi használt ki egy jókora védelmi megingást, később a Reims csatára, Nakamura Keito lőtt a léc alá Fabrício Bruno hathatós segítségével, majd egy szöglet után a Feyenoord támadója, Ueda Ajasze fejelt a szünet után botrányosan rosszul védekező dél-amerikai csapat kapujába, s ezzel meg is nyerte a csapatának a találkozót. 3–2

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Japán–Brazília 3–2 (Minamino 52, Nakamura 62., Ueda 71., ill. P. Henrique 26., G. Martinelli 32.)