Sorozatban ötödször sújthat le a Real Madridra a Barcelona

A tavalyi és az idei Barcelona között nincs lényegi különbség, a klubot sújtó, de talán lassan megoldódó pénzügyi válság miatt a nyáron alig változott a keret, a gárda pedig ugyanolyan ütőképesnek tűnik. A katalánok két ponttal a Real mögött állnak a tabellán, miután a legutóbbi idegenbeli bajnokijukat 4–1-re elveszítették a Sevilla otthonában, néhány nappal azután, hogy odahaza kikaptak a PSG-től (1–2) a BL-ben, ám azóta ismét erőre kaptak, amit leginkább a hétközi, Olympia­kosz elleni erődemonstráció

(6–1) bizonyít.

Az eredményeket tekintve a Xabi Alonso vezette Real Madrid korántsem áll rosszul, hiszen tizenkét meccsen tizenegy győzelem mellett egyetlen vereség tűnik csak fel, ugyanakkor többször is szenvedett a csapat, az Atlético elleni derbin pedig özönvízzel szakadt át a gát (2–5). Tény, hogy a Madridnál új edző épít új csapatot, de az is, hogy ennél a klubnál ilyesmi sohasem lehet kifogás, pláne az el Clásico előtt – csak a győzelem elfogadható. A pillanatnyi formát a két gárda közelmúltbeli botlásai miatt nehéz egybevetni, de a hiányzók listáját megvizsgálva egyértelmű Real-előny mutatkozik. Amíg a hazaiaknál csak Antonio Rüdiger és David Alaba kénytelen kihagyni a rangadót, a vendégeknél jóval hosszabb a névsor: Ra­phinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan García – és ha ehhez hozzávesszük, hogy eltiltás miatt Hans-Dieter Flick sem lehet ott a barcelonai kispadon, ez jelentős érvágás.

El Mundo Deportivo: A barcelonai sportújság elkísérte egy huelvai szurkolói találkozóra a bajnokcsapat elnökét, Joan Laportát, akivel terjedelmes interjút készített az el Clásico előtt, elsősorban a mérkőzésről. A címlapot ennek megfelelően a karját diadalmasan magasba emelő Laporta tölti be, mellette az interjú talán legerősebb mondata: „Megunhatatlan érzés győztesként távozni a Bernabéuból.”

Érdemes külön kitérni két játékosra, Kylian Mbappéra a hazaiaknál és Lamine Yamalra a vendégeknél. Előbbi minden sorozatot és csapatát figyelembe véve nyolc Barcelona elleni mérkőzésen tizenegy gólt szerzett, ebből ötöt a négy Clásicóján (amelyeket ugye rendre elveszített), ami a legtöbb, amennyit klubpályafutása során nem francia gárdának rúgott. Utóbbi pedig egy meggondolatlan kijelentéssel – amely szerint a Realnál „csalnak és panaszkodnak” – fűtötte fel a hangulatot a csúcstalálkozó előtt.