Sorozatban ötödször sújthat le a Real Madridra a Barcelona

Régi ismerősök, új párharc – tömören így lehet a legjobban összefoglalni az idény első el Clásicóját. A Real Madrid és a Barcelona minden frontot figyelembe véve 262. alkalommal találkozik egymással vasárnap, de a királyi gárda éléről a nyáron négy év után távozott Carlo Ancelotti vezetőedző, a helyére érkező Xabi Alonso pedig nemcsak szemléletbeli, hanem generációs változást is hozott.
A Realnak szüksége is lesz a változásokra, mert az előző idényben katasztrofálisan teljesített az örök rivális ellen. A fővárosiak vesszőfutása egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor ugyanígy, mint most, október 26-án a Bernabéuban fogadta a Barcelonát, amely négy, válasz nélküli góllal terhelte meg Andrij Lunyin hálóját. A rémálom a Szaúd-Arábiába vitt januári Szuperkupa-döntőn folytatódott (5–2 a Barcának), és bár a tavaszi Király-kupa-döntőre már-már összekapta magát a madridi alakulat, a hosszabbításos mérkőzésen így is alulmaradt (2–3). Ekkor még hátravolt a barcelonai bajnoki meccs, amelyet aggódva vártak a Real-drukkerek, és bár Kylian Mbappé duplájával nem egészen negyedóra alatt kétgólos előnyt szerzett a vendégcsapat, a Barcelona megrázta magát, 4–2-es előnnyel ment a szünetre, és végül 4–3-ra ezt a csatát is megnyerte.
|Marca:
|A királyi gárdához ezer szállal kötődő sportlap a Real Madrid és a Barcelona között kifejezetten elhidegült viszonyról ír. A médium kiemeli: Lamine Yamal minapi sértő kijelentésére, amely szerint a Realnál csalnak és panaszkodnak, fellázadt a madridi öltöző, és arról is beszámol a forrás, hogy a csúcstalálkozó előtt elmarad a két klubelnök szokásos közös ebédje, többek között azért, mert a katalánok szerint a fővárosiak közbenjárására törölték a Barcelona miami mérkőzését a Villarreal ellen.
A katalán siker egyik letéteményese Hans-Dieter Flick edző, aki 2024 nyarán vette át a csapat irányítását. Nemcsak a Barcelonához illő támadófutballt, hanem az arrafelé időnként hiánycikknek számító fegyelmet is meghonosította, így a gránátvörös-kékek a Real Madrid móresre tanítása mellett a spanyol klubfutball trónjára is visszaülhettek (az említett kupasikerek mellett természetesen a bajnoki cím is meglett). Josep Guardiola után Flick mindössze a második Barcelona-edző, aki az első négy el Clásicóját megnyerte, és legendás elődje klubrekordját beállíthatja, ha az ötödik összecsapást is behúzza.
A tavalyi és az idei Barcelona között nincs lényegi különbség, a klubot sújtó, de talán lassan megoldódó pénzügyi válság miatt a nyáron alig változott a keret, a gárda pedig ugyanolyan ütőképesnek tűnik. A katalánok két ponttal a Real mögött állnak a tabellán, miután a legutóbbi idegenbeli bajnokijukat 4–1-re elveszítették a Sevilla otthonában, néhány nappal azután, hogy odahaza kikaptak a PSG-től (1–2) a BL-ben, ám azóta ismét erőre kaptak, amit leginkább a hétközi, Olympiakosz elleni erődemonstráció
(6–1) bizonyít.
Az eredményeket tekintve a Xabi Alonso vezette Real Madrid korántsem áll rosszul, hiszen tizenkét meccsen tizenegy győzelem mellett egyetlen vereség tűnik csak fel, ugyanakkor többször is szenvedett a csapat, az Atlético elleni derbin pedig özönvízzel szakadt át a gát (2–5). Tény, hogy a Madridnál új edző épít új csapatot, de az is, hogy ennél a klubnál ilyesmi sohasem lehet kifogás, pláne az el Clásico előtt – csak a győzelem elfogadható. A pillanatnyi formát a két gárda közelmúltbeli botlásai miatt nehéz egybevetni, de a hiányzók listáját megvizsgálva egyértelmű Real-előny mutatkozik. Amíg a hazaiaknál csak Antonio Rüdiger és David Alaba kénytelen kihagyni a rangadót, a vendégeknél jóval hosszabb a névsor: Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan García – és ha ehhez hozzávesszük, hogy eltiltás miatt Hans-Dieter Flick sem lehet ott a barcelonai kispadon, ez jelentős érvágás.
|El Mundo Deportivo:
|A barcelonai sportújság elkísérte egy huelvai szurkolói találkozóra a bajnokcsapat elnökét, Joan Laportát, akivel terjedelmes interjút készített az el Clásico előtt, elsősorban a mérkőzésről. A címlapot ennek megfelelően a karját diadalmasan magasba emelő Laporta tölti be, mellette az interjú talán legerősebb mondata: „Megunhatatlan érzés győztesként távozni a Bernabéuból.”
Érdemes külön kitérni két játékosra, Kylian Mbappéra a hazaiaknál és Lamine Yamalra a vendégeknél. Előbbi minden sorozatot és csapatát figyelembe véve nyolc Barcelona elleni mérkőzésen tizenegy gólt szerzett, ebből ötöt a négy Clásicóján (amelyeket ugye rendre elveszített), ami a legtöbb, amennyit klubpályafutása során nem francia gárdának rúgott. Utóbbi pedig egy meggondolatlan kijelentéssel – amely szerint a Realnál „csalnak és panaszkodnak” – fűtötte fel a hangulatot a csúcstalálkozó előtt.
