Kerékpár: jövőre elmarad a norvég körverseny

H. Á.H. Á.
2025.12.10. 14:06
Valter Attila (balról a 4.) rendszeresen remekül szerepelt a világ egyik legszebb tájon futó versenyén (Fotó: Getty Images)
A legmagasabban rangsorolt norvég országúti kerékpárosverseny, a Tour of Norway szervezői a verseny hivatalos honlapján a hét elején bejelentették: az állami szerepvállalás megszűnése miatt jövőre nem rendezik meg a négynaposra tervezett viadalt.

Az eredetileg május utolsó napjaira tervezett négynapos verseny szervezői kedden jelentették be, hogy 2026-ban nem tudják megrendezni a viadalt, miután a norvég állam bejelentette, kilép a versenyt szervező közös vállalkozásból.

„A Tour of Norwayt az állami és a magánszektor, valamint az önkéntes helyi kerékpárosklubok már tíz éve egy közös vállalkozás keretein belül szervezik, és ez a közös vállalkozás tette lehetővé, hogy egy olyan nemzetközi kerékpárversenyt hozzunk létre, amely feltette Norvégiát az országúti kerékpársport világtérképére. A kormányzati szerepvállalás ilyen hirtelen megszűnése miatt nincs realitása a jövő évi verseny megrendezésének. Az önkénteseinknek és mindenkinek, aki az elmúlt években hozzájárult a verseny megrendezéséhez, nagyon szépen köszönjük a segítséget. A továbbra is kitartóan érdeklődő csapatoknak pedig üzenjük, hogy köszönjük a megtisztelő megkereséseket, és nagyon reméljük, hogy ha 2027-ben visszatér a versenyünk, akkor is számíthatunk a jelenlétükre. Mindent megteszünk, hogy a búcsúnk csak átmeneti legyen, ne pedig végleges” – idézte a viadal elmaradását bejelentő közlemény Roy Hegreberget, a Tour of Norway vezérigazgatóját.

A Tour of Norwayt 2011 óta 14 alkalommal rendezték meg – 2020-ban a koronavírusjárvány miatt elmaradt a verseny. Magyar versenyző két alkalommal indult a norvég körön Valter Attila személyében, 2023-ban összetettben a 4., idén pedig a 14. lett, mindkét eredménye az év legjobb összetett helyezése volt a 26 éves magyar bringásnak.

 

Valter Attila Norvég Kör országúti kerékpár
