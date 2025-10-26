Laporta az el Clásico előtt: A Real Madrid befolyásolni akarja a bírókat

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26.
Joan Laporta szerint elfogadhatatlan az RMTV tevékenysége (Fotó: Getty Images)
Feszült a hangulat Spanyolországban az idény első el Clásicója előtt. Az FC Barcelona labdarúgócsapata vasárnap a Santiago Bernabéuban csap össze a Real Madriddal, és szóban már a La Liga-rangadó előtt egymásnak feszültek a felek. Most Joan Laporta, a katalánok elnöke szúrt oda a fővárosiaknak.

A Real Madrid háza táján komoly felháborodást váltott ki Lamine Yamal kijelentése, aki csalással vádolta a riválist. Ezúttal az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta szólalt fel: a katalán klubvezető a Real televíziós csatornáját, az RMTV-t bírálta, amely szerinte a játékvezetőkre próbál nyomást gyakorolni.

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:08

Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

Nem mélyült el a barátság a két rivális között.

„Készülünk egy nagyszerű mérkőzésre, ahol mindannyian hiszünk abban, hogy csapatunk nagy örömet szerez nekünk. Az ellenfelünk azonban olyan légkört teremtett a játékvezetők körül, ami elfogadhatatlan”idézte Laportát a Marca.

„A klub tévécsatornája befolyásolni próbálja a bírókat – ez egy olyan stratégia, aminek nem lenne szabad léteznie. Nem mondhatják, hogy a bírók ellenük dolgoznak, vagy hogy a Barcelonát segítik. Mi nem játsszuk az áldozat szerepét, a Bernabéuban is győzni szeretnénk” – tette hozzá a katalán klubelnök.

Laporta mindezt szombaton, a barcelonai szurkolói klubok kongresszusán mondta el. A rendezvényen beszélt a klub anyagi helyzetéről is, és hangsúlyozta: a vezetőség továbbra is eltökélt abban, hogy visszaállítsa a Barcelona korábbi dicsőségét.

„Jobb helyzetben vagyunk, mint korábban, és nem dőltünk be az apokaliptikus jóslatoknak. Az igazgatótanács és én magam is erősebbnek és elszántabbnak érzem magam, mint valaha, hogy minden téren befejezzük a klub megújulását” – fogalmazott Laporta.

Spanyol labdarúgás
2025.10.22. 11:55

Továbbra is hatalmas tartozások terhelik az FC Barcelonát

Raphinha után még 36.5 millió fonttal tartozik a klub a Leeds Unitednek, Jules Koundé esetében 22 milliót kell kifizetni a Sevillának.

Végül a klub egységét és a szurkolók szerepét is kiemelte:

„Maradjunk egységesek, védjük a címerünket és támogassuk a csapatainkat, az edzőinket, a játékosainkat. A Barcelona mindig is a szurkolóké volt, ti vagytok azok, akik a legjobban értitek, mikor kell stabilitást és támogatást adni a klubnak – különösen a nehéz időkben.”

Spanyol labdarúgás
2025.10.23. 16:51

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

A BL-akadályt mindkét gigász sikerrel vette, így kanyarodik rá a Klasszikusra, amely a sérülések miatt talán a Barca számára ígérkezik nehezebbnek.

A vasárnapi mérkőzés játékvezetője César Soto Grado lesz, míg a VAR-szobában Javier Iglesias irányít majd.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

