Yvette Broch kutyamenhelyen dolgozott, megtalálta a hitét és 50:50-re teszi a holland–magyart

A 34 éves, a Győrrel háromszoros BL-győztes, míg a holland válogatottal világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes beállónak már első ETO-s korszakát követően is volt egy kétéves kihagyása, majd 2022-ben tért vissza a kisalföldiekhez, és 2024-ben hagyott fel végleg a játékkal. Azóta alaposan megváltozott az élete, görög férjével Szantorini szigetén élnek.

„Szantorini nagyon élhető, még ha a főszezonban rengeteg is a turista – mondta a Nemzeti Sportnak Yvette Broch. – Érdekes látni, hogy a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeznek a szigetre. Ezzel együtt tetszik, hogy sokkal nyugodtabb az életem, mint amilyen korábban volt. Kézilabdázóként minden arról szólt, hogyan juss előre a pályafutásodban, miként legyél saját magad legjobb verziója. A szigeten minden sokkal lassabb, nincsenek autópályák, közlekedési lámpák, minden a minőségről szól, nem a mennyiségről. Azért is választottuk Szantorinit, mert a férjem a megismerkedésünk előtt húsz évvel már élt a szigeten, és számos munkalehetősége van itt. Nem biztos, hogy végleg itt telepedünk le, kellő időt adtam magamnak, hogy döntsünk erről, de most jól érezzük magunkat.”

Azt is elárulta, hogy idén érdekes elfoglaltsága akadt: „Szantorinin sok problémát okoznak a kóbor kutyák. Találkoztam egy menhely tulajdonosával, akinek segítségre volt szüksége, én meg mondtam, miért ne?! Jól döntöttem, mert nagyon tetszett a feladat.”

Aki az utóbbi időben követte Broch posztjait a közösségi médiában, észrevehette, hogy sokszor előkerült bennük a hit. Amikor erről kérdeztük, egyből felcsillant a szeme, látszott, szívesen beszél a témáról.

„Hiába nyertem annyi címet játékosként, mégis ürességet éreztem – indította távolabbról a választ. – Ezért folyamatosan kérdéseket tettem fel magamnak, miért vagyok itt, mi a célom az életben? Ugyan elértem az álmaimat, de nem tettek igazán boldoggá. Kutatásokat végeztem a spirituális világról, de először csak magamra koncentráltam. Aztán meghallgattam egy nő hitvallását arról, hogyan talált rá Jézusra. Gyerekként többször jártam templomban a családommal, de soha nem értettem a lényeget. Ahogy hallgattam a nő szavait, egyszeriben valami megvilágosodott bennem, hogy ezt az igazságot kerestem éveken keresztül.”

Broch hozzátette, ennek hatására utolsó győri idényében kezdte el olvasni a Bibliát. Az Ószövetséggel nehezen boldogult, de nem adta fel, majd egy tanácsot megfogadva áttért az Újszövetségre, és közben számos podcastot is meghallgatott a témában.

„Amint jobban megértettem, miről szól, teljesen átformálta a gondolkodásomat. Pont az ellenkezője az igaz, mint amerre a kívülről érkező ingerek terelni akarnak. Elsőre összezavart, hogy amit addig a világ sugallt, mitől leszel boldog az életben, nem működik. Pedig a saját példámon is éreztem már korábban. Egyből értelmet nyert számomra, amiről Jézus tanítása is szól, hogy mindenünket meg kell osztani. Nem saját magadért vagy ezen a világon, hanem hogy másokat szolgálj. Végre megkaptam a választ, amelynek tudatában teljesen máshogy kezdtem el látni mindent. Hiszek benne, hogy mindannyian hordozunk egyfajta űrt a szívünkben, amit semmi e világi nem tud kitölteni. Úgy teremtettek minket, hogy ezt csakis az Istennel való kapcsolatunk töltheti ki – semmilyen személy vagy siker nem pótolhatja. Jézus tanítása segít minket újra összekapcsolódni azzal a céllal és szeretettel, amiért a világra jöttünk.”

Broch még a holland válogatott aktív tagjaként (Fotó: AFP)

A világbajnokság középdöntőjében egy holland televízió szakértőjeként kommentálta az eseményeket. Mint elmondta, igazán testhezállónak érezte a felkérést, annyira jól ismeri ezt a világot, hogy mi zajlik a holland játékosok fejében egy hasonló nagy tornán. Ugyan sajnálja, hogy a saját pályafutásából kimaradt egy hazai világverseny, mégis felemelő pillanatok részese volt, amikor több korábbi társával együtt hivatalosan is elbúcsúztatták a nemzeti csapattól a franciák ellen megnyert csoportrangadó után. „Két éve már elköszöntem a nemzeti csapattól, mégis szép gesztus volt, hogy a hazai vébén gondolt erre a szövetség. Találni sem lehetett volna jobb alkalmat rá, és végül nagyon tetszett az egész.”

A holland válogatottal kapcsolatban elmondta, szépen épült a játéka a vb során, még ha a franciák előtt könnyebb ellenfelei is voltak.

„A franciák ellen a remek kezdés meghatározta az egész mérkőzést. A második félidőben már a holland csapat is többet hibázott, a folytatásban ez nem biztos, hogy belefér. Azt se feledjük el, hogy a franciáktól meghatározó játékosok hiányoztak, ezzel együtt élni kellett a kínálkozó eséllyel – tette hozzá Broch, majd kitért az esti negyeddöntőre. – Biztos vagyok benne, hogy a magyar csapat ellen kemény meccs vár a holland válogatottra. Őszintén szólva 50:50-re tenném az esélyeket. Ismerem a magyar játékosokat, megvan a saját stílusuk, amely kedvemre való. Ha a hollandok úgy tudnak rohanni, ahogy szeretnek, nehéz dolguk lesz a magyaroknak. Ha viszont a magyar csapat tempója érvényesül, jó esélye lesz a győzelemre.”