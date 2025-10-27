„Pocsékul védekeztünk” – a Barca másodedzője az El Clásicóról

Csalódottan nyilatkozott a vasárnap délutáni, 2–1-re elvesztett El Clásico után Marcus Sorg, az FC Barcelona másodedzője. Az eltiltott vezető, Hansi Flick távollétében meccselő és nyilatkozó 59 éve szakember szerint csapata minden téren alulmaradt vetélytársával szemben, amely megérdemelte a győzelmet.

„Több hibát követtünk el, mint amennyit szoktunk. Pocsékul védekeztünk, és a támadásainkban sem volt meg az átütőerő ahhoz, hogy több helyzetet alakítsunk ki” – értékelt röviden Sorg a Diário As-nek.

Az edző arról is beszélt, hogy a katalánok tinisztárja, Lamine Yamal miért volt sokkal haloványabb a tőle megszokottnál.

„Nem volt könnyű dolga, de azt beszéltük meg, hogy a második félidőben keresse az egy az egy elleni szituációkat. Sokszor védekeztek rajta kettő az egy ellen, és megakadályozták, hogy betörjön a tizenhatosra. Sérülésből jött vissza, kell neki a rutin, a meccsterhelés. Ez normális. Tizennyolc éves, időt kell neki adni. Az ellenfelek mindent bevetnek vele szemben, hogy meg tudják állítani. Keményebben kell dolgoznunk, hogy kihozzuk belőle a legjobbat a pályán” – vélekedett Sorg.

Lamine Yamalnak (gránátvörös-kékben) nagyon nem ment a vasárnapi El Clásicón (Fotó: Getty Images)

A német edző azt sem zárta ki, hogy a Yamal mérkőzés előtti Real Madriddal kapcsolatos csípős megjegyzése utáni reakciók is befolyásolták a fiatal játékos teljesítményét – mint ismeretes, a 18 éves labdarúgó azt mondta a madridiakról, hogy „lopnak, aztán panaszkodnak”.

„Még most tanulja, hogyan kezelje a nyilvánosságot, és azt, ha kifütyülik – ez egy folyamat. Általában nagyon motivált, de ma nem volt könnyű dolga” – jegyezte meg a tréner.

A szakember szót ejtett Robert Lewandowskiról, aki combizomsérülés miatt még hetekig nem állhat a katalánok rendelkezésére.

„Ő egy igazodási pont, és nagyon hiányzik, de most ehhez kell alkalmazkodnunk. A futballban mindig is voltak sérülések – nem akarunk panaszkodni sem erre, sem a játékvezetőkre. Az idény hosszú, még van huszonnyolc meccsünk, nem aggódunk. Még sok van hátra bajnokságból.”