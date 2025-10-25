Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

Nem mélyült el a barátság a Real Madrid és a Barcelona között a héten: ahogyan tavasszal, a vasárnapi klasszikus előtt sem ebédel együtt a két klub vezetősége, de már Lamine Yamal miatt áll a bál. A katalánok tinisztárja a Kings League nevű kispályás futballbajnokság egyik mérkőzését promotálta a Chup Chup című műsorban, és amikor azt kérdezték tőle, lát-e hasonlóságot ottani csapatának következő ellenfele, valamint a Real Madrid között, azt felelte: „Természetesen igen, csalnak és panaszkodnak.”

A Marca információja szerint a Real Madridnál nem lepődtek meg a futballista szavain, aki szerintük nem tartja tiszteletben a sport alapvető morális követelményeit. A spanyol bajnokságot vezető madridiakban persze nemcsak a bicskanyitogató kiszólás, hanem a saját tavalyi, Barcelona elleni teljesítményük miatt is ég a bizonyítási vágy.

A Szuperkupa-döntőt 5–2-re, a Király-kupa-döntőt hosszabbításban 3–2-re, a hazai bajnokit 4–0-ra, az idegenbelit 4–3-ra veszítették el. A Real Madrid a legnagyobb rivális ellen elbukott két trófea emlékével és megannyi megalázó pillanattal a háta mögött fordult rá az új idényre, amelyben Xabi Alonso vezetőedzővel eddig csak egyszer siklott ki, az Atlético Madrid mért rá súlyos csapást (2–5).

Aggasztó előjel, nem engedheti meg magának a Real, hogy a kiütéses eredmény a Santiago Bernabéuban megismétlődjön. Noha Kylian Mbappé nagyszerű, 11 meccsen át tartó gólszerző sorozata véget ért a Juventus ellen (1–0), a múlt évad alapján is ő lehet az első számú gólfelelős, a Barcának már öt gólt lőtt a királyiak színeiben, mesterhármast is elért májusban.

Noha a vendégek várhatóan kénytelenek lesznek nélkülözni Raphinhát – a brazil támadó rásérült combhajlítóizom-húzódására –, Robert Lewandowskit, Gavit és Dani Olmót is, Ronald Araújo a Girona ellen már bizonyított csatárként is, kedden pedig a Bajnokok Ligájában rendkívül fiatal csapattal győzték le 6–1-re az Olympiakoszt. Persze az idényben egy kivételével minden mérkőzésén diadalmaskodó Real Madrid nem az Olympiakosz, ráadásul a klub fellebbezései ellenére eltiltása miatt várhatóan Hans-Dieter Flick vezetőedző intelmei nélkül kell helytállnia a csapatnak Madridban.