„Ezért gyűlöl téged mindenki” – ismét Vinícius volt a figyelem középpontjában a Real Madrid bajnokiján
A brazil szélső ugyan nem szerzett gólt és gólpasszt sem adott, de két hazai játékost is kiállítottak róla: Allan Nyom beállása után fél perccel mehetett is zuhanyozni, miután teljesen feleslegesen leütközte Viníciust, majd később Álex Sancris is egy ellene elkövetett szabálytalanság miatt kapta meg a második sárga lapját. A Marca beszámolója szerint Vinícius egyébként külön verbális csatát vívott a Getafe játékosaival és edzőjével, José „Pepe” Bordalásszal.
A Real brazil szélsője Nyom kiállítása után ugyanis külön odament a Getafe kispadjához, hogy „gratuláljon” a cseréhez – Bordalás ugyanis pont a sárga lapot kapó, Viníciust őrző Kiko Femenía helyére küldte be Nyomot, hogy elkerülje a kiállítást.
„Viníciusnak nem kell odajönnie hozzám és gratulálni a cseréhez, nincs szükség arra, hogy engem provokáljon – mondta az esetről a Movistarnak Bordalás, majd a meccs utáni sajtótájékozatón is szót ejtett a történtekről. – Vinícius jött oda hozzám, és azt mondta, hogy remek csere volt. Nincs ezen mit magyarázni. Én azt válaszoltam neki, hogy foglalkozzon inkább a játékkal.”
A 61 éves tréner ezek után közölte, hogy meglátása szerint Nyom durváskodása nem ért piros lapot, s a játékvezető „bedőlt” Vinícius drámai reakciójának.
„Hallottam a negyedik játékvezetőt, ahogyan közölte Nyommal, hogy ebből piros lap lesz, miután közel állt az esethez. Abban egyetértünk, hogy Nyom a kelleténél durvább volt, de ezt egy sárga lappal el lehetett volna intézni. Vinícius eltúlozta az esetet és az arcát szorongatta, s szerintem Nyomot jogtalanul állították ki” – mondta Bordalás, aki hozzátette, hogy ezzel együtt nem akarja a játékvezető nyakába varrni csapata kudarcát.
A Marca külön kitér arra a jelenetre is, amikor Sáncris kiállítása után Vinícius összeszólalkozott a Getafe belső védőjével, Juan Iglesiasszal. „Ezért gyűlöl téged mindenki” – lehetett leolvasni Iglesias szájáról a közvetítés során, miután a brazil a beszámolók szerint azt ismételgette, hogy „nagyon jó vagyok”. A két játékost Militao és Mbappé választotta el egymástól, mire Iglesias még odaszólt a brazilnak, hogy „vegyen példát a csapattársairól”.
„Bizonyos dolgok a pályán maradnak, de vannak olyan dolgok, amiket nem szabadna megengedni, s amikor valaki az alapvető tiszteletet sem adja meg, akkor ez történik” – mondta az esetről a meccs után Juan Iglesias.
A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso kissé cinikusan kommentálta a történteket a mérkőzés után.
„Viníciusnak óriási hatása volt a meccsre. Ma reggel beszélgettem vele arról, hogy kezdőként és csereként is fontos szerep hárul rá. Beállása után felborította a meccs egyensúlyát, s több lapot is róla kapott az ellenfél. Számomra fontos, hogy mindenki tudja: a szerepétől függetlenül kulcsszereplő lehet – ilyen volt ma Vinícius is” – fogalmazott a baszk tréner.
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0)
Madrid, Coliseum Alfonso Pérez. Vezette: Munuera
GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalás
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono (Vinícius Júnior, 55.), Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (80.)
Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|9
|8
|–
|1
|20–9
|+11
|24
|2. Barcelona
|9
|7
|1
|1
|24–10
|+14
|22
|3. Villarreal
|9
|5
|2
|2
|16–10
|+6
|17
|4. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|5. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|6. Espanyol
|9
|4
|3
|2
|13–11
|+2
|15
|7. Elche
|9
|3
|5
|1
|11–9
|+2
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|4
|2
|3
|9–9
|0
|14
|9. Sevilla
|9
|4
|1
|4
|16–14
|+2
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11–10
|+1
|11
|11. Alavés
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|12. Getafe
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|13. Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7–9
|–2
|10
|14. Levante
|9
|2
|2
|5
|13–17
|–4
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10–14
|–4
|8
|17. Celta Vigo
|9
|–
|7
|2
|8–11
|–3
|7
|18. Real Sociedad
|9
|1
|3
|5
|8–13
|–5
|6
|19. Oviedo
|9
|2
|–
|7
|4–16
|–12
|6
|20. Girona
|9
|1
|3
|5
|6–19
|–13
|6