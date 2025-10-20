„Ezért gyűlöl téged mindenki” – ismét Vinícius volt a figyelem középpontjában a Real Madrid bajnokiján

Nemzeti Sportrádió

2025.10.20. 09:09
Vinícius Jr. (középen) két kiállítást is kiharcolt, elsőként Allan Nyomnak (jobbra) (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Juan Iglesias José Bordalás Vinícius Júnior Xabi Alonso Getafe La Liga
Mint ismert, a Real Madrid 1–0-ra nyert a Getafe otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójában. A találkozó után a csereként beálló Vinícius Jr. szolgáltatta a beszédtémát a hazaiaknak – nem véletlenül.

A brazil szélső ugyan nem szerzett gólt és gólpasszt sem adott, de két hazai játékost is kiállítottak róla: Allan Nyom beállása után fél perccel mehetett is zuhanyozni, miután teljesen feleslegesen leütközte Viníciust, majd később Álex Sancris is egy ellene elkövetett szabálytalanság miatt kapta meg a második sárga lapját. A Marca beszámolója szerint Vinícius egyébként külön verbális csatát vívott a Getafe játékosaival és edzőjével, José „Pepe” Bordalásszal.

A Real brazil szélsője Nyom kiállítása után ugyanis külön odament a Getafe kispadjához, hogy „gratuláljon” a cseréhez – Bordalás ugyanis pont a sárga lapot kapó, Viníciust őrző Kiko Femenía helyére küldte be Nyomot, hogy elkerülje a kiállítást.

„Viníciusnak nem kell odajönnie hozzám és gratulálni a cseréhez, nincs szükség arra, hogy engem provokáljonmondta az esetről a Movistarnak Bordalás, majd a meccs utáni sajtótájékozatón is szót ejtett a történtekről. – Vinícius jött oda hozzám, és azt mondta, hogy remek csere volt. Nincs ezen mit magyarázni. Én azt válaszoltam neki, hogy foglalkozzon inkább a játékkal.”

A 61 éves tréner ezek után közölte, hogy meglátása szerint Nyom durváskodása nem ért piros lapot, s a játékvezető „bedőlt” Vinícius drámai reakciójának.

„Hallottam a negyedik játékvezetőt, ahogyan közölte Nyommal, hogy ebből piros lap lesz, miután közel állt az esethez. Abban egyetértünk, hogy Nyom a kelleténél durvább volt, de ezt egy sárga lappal el lehetett volna intézni. Vinícius eltúlozta az esetet és az arcát szorongatta, s szerintem Nyomot jogtalanul állították ki” – mondta Bordalás, aki hozzátette, hogy ezzel együtt nem akarja a játékvezető nyakába varrni csapata kudarcát.

A Marca külön kitér arra a jelenetre is, amikor Sáncris kiállítása után Vinícius összeszólalkozott a Getafe belső védőjével, Juan Iglesiasszal. „Ezért gyűlöl téged mindenki” – lehetett leolvasni Iglesias szájáról a közvetítés során, miután a brazil a beszámolók szerint azt ismételgette, hogy „nagyon jó vagyok”. A két játékost Militao és Mbappé választotta el egymástól, mire Iglesias még odaszólt a brazilnak, hogy „vegyen példát a csapattársairól”.

„Bizonyos dolgok a pályán maradnak, de vannak olyan dolgok, amiket nem szabadna megengedni, s amikor valaki az alapvető tiszteletet sem adja meg, akkor ez történik” – mondta az esetről a meccs után Juan Iglesias.

A Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso kissé cinikusan kommentálta a történteket a mérkőzés után.

„Viníciusnak óriási hatása volt a meccsre. Ma reggel beszélgettem vele arról, hogy kezdőként és csereként is fontos szerep hárul rá. Beállása után felborította a meccs egyensúlyát, s több lapot is róla kapott az ellenfél. Számomra fontos, hogy mindenki tudja: a szerepétől függetlenül kulcsszereplő lehet – ilyen volt ma Vinícius is” – fogalmazott a baszk tréner. 

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0)
Madrid, Coliseum Alfonso Pérez. Vezette: Munuera
GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalás
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono (Vinícius Júnior, 55.), Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (80.)
Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid98120–9+1124
2. Barcelona971124–10+1422
3. Villarreal952216–10+617
4. Atlético Madrid944116–10+616
5. Betis944115–10+516
6. Espanyol943213–11+215
7. Elche935111–9+214
8. Athletic Bilbao94239–9014
9. Sevilla941416–14+213
10. Rayo Vallecano932411–10+111
11. Alavés83239–8+111
12. Getafe93249–12–311
13. Osasuna93157–9–210
14. Levante922513–17–48
15. Valencia822410–14–48
15. Mallorca922510–14–48
17. Celta Vigo9728–11–37
18. Real Sociedad91358–13–56
19. Oviedo9274–16–126
20. Girona91356–19–136

 

 

Ezek is érdekelhetik