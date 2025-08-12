Sportrádió

A Villarreal bérletesei ingyen utazhatnak Miamiba, a Barcelona elleni bajnokira

2025.08.12. 22:15
A miami Hard Rock Stadion (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona spanyol foci Villarreal La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Villarreal bejelentette, hogy a bérletes szurkolói ingyen utazhatnak az FC Barcelona elleni bajnoki mérkőzésre decemberben Miamiba.

A klub kedden közölte, hogy azok, akik nem akarnak vagy nem tudnak elutazni a találkozóra, húsz százalék kedvezményt kapnak a bérletük árából.

A spanyol sportági szövetség (RFEF) hétfőn jóváhagyta, hogy a 17. fordulóban esedékes összecsapást – amelynek a kiírás szerint a Villarreal a házigazdája – december 20-án az Egyesült Államokban rendezzék, emellett azonban szükség van a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) engedélyére is.

A Miamiban rendezendő találkozó a spanyol élvonal első mérkőzése lenne amerikai földön. Először 2018-ban merült fel, hogy a Barcelona és a Girona közötti La Liga-meccsnek a floridai nagyváros adjon otthont, de akkor nem jött össze a mérkőzés „kihelyezése” a tengerentúlra. Az RFEF, a FIFA és az UEFA ellenállásába ütközött, így sikertelennek bizonyult az a 2019-es próbálkozás is, amely az Atlético Madrid és a Villarreal bajnokijának színhelyét tette volna át az Egyesült Államokba.

Egy lépésre a Barcelona attól, hogy az Egyesült Államokban játsszon La Liga-meccset

Az új idényben történelmi eseményre kerülhet sor a spanyol élvonalban, amely tovább népszerűsítené márkáját a világban.

A Real Madrid kiakadt azért, mert a Barcelona Amerikában játszana a Villarreallal

A „királyiak” határozottan elutasítják, hogy Spanyolországon kívül rendezzenek La Liga-meccset.

 

FC Barcelona spanyol foci Villarreal La Liga
