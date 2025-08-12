A Villarreal bérletesei ingyen utazhatnak Miamiba, a Barcelona elleni bajnokira

A klub kedden közölte, hogy azok, akik nem akarnak vagy nem tudnak elutazni a találkozóra, húsz százalék kedvezményt kapnak a bérletük árából.

A spanyol sportági szövetség (RFEF) hétfőn jóváhagyta, hogy a 17. fordulóban esedékes összecsapást – amelynek a kiírás szerint a Villarreal a házigazdája – december 20-án az Egyesült Államokban rendezzék, emellett azonban szükség van a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) engedélyére is.

A Miamiban rendezendő találkozó a spanyol élvonal első mérkőzése lenne amerikai földön. Először 2018-ban merült fel, hogy a Barcelona és a Girona közötti La Liga-meccsnek a floridai nagyváros adjon otthont, de akkor nem jött össze a mérkőzés „kihelyezése” a tengerentúlra. Az RFEF, a FIFA és az UEFA ellenállásába ütközött, így sikertelennek bizonyult az a 2019-es próbálkozás is, amely az Atlético Madrid és a Villarreal bajnokijának színhelyét tette volna át az Egyesült Államokba.