La Liga: figyelmeztető demonstrációra készülnek a játékosok – sajtóhír

Erőteljesen fontolóra veszik a spanyol bajnokság húsz csapatát alkotó labdarúgók, hogy a hétvégi fordulóban a játék leállításával tiltakoznak a december 20-ai, Miamiban rendezendő Barcelona–Villarreal La Liga-mérkőzéssel kapcsolatban – adta hírül a Cadena COPE. A portál értesülései szerint a 9. fordulóban a futballisták 20-30 másodperccel késleltetik a találkozók kezdését, amennyiben a csapatkapitányok egyezségre jutnak az elkövetkezendő néhány órában.

Sajtóértesülések szerint a decemberi összecsapás egyesült államokbeli rendezése hatalmas felzúdulást váltott ki a játékosok körében, a Getaféhoz, az Espanyolhoz, az Oviedóhoz közeli források megerősítették, hogy az említett csapatok részt vesznek a tiltakozásban.

A spanyol játékos-szakszervezet (AFE) nyilvánvalóvá tette, hogy nem maga a meccs ellen protestálnak, hanem azért, mert kihagyták őket a döntéshozatalból – úgy érzik, a liga nem eléggé átláthatóan és következetesen működik, s nem mutat elég tiszteletet a labdarúgók iránt. A tiltakozás szervezői szerint a futballisták így akarják kifejezni egységüket, üzenve ezzel a teljes futballvilágnak – írja a spanyol portál.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

OKTÓBER 17., PÉNTEK

21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 18., SZOMBAT

14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 19., VASÁRNAP

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)