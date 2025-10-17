Nemzeti Sportrádió

La Liga: figyelmeztető demonstrációra készülnek a játékosok – sajtóhír

2025.10.17. 17:23
Frenkie de Jongék is tiltakozhatnak a hétvégén (Fotó: Getty Images)
Tiszteletet követelnek maguknak a La Ligában szereplő labdarúgók, akik arra készülnek, hogy megszakítják a hétvégi forduló mérkőzéseit: az ok az, hogy a spanyol bajnokság szervezői nem egyeztettek velük, mielőtt engedélyezték, hogy a decemberi Barcelona–Villarreal meccset Miamiban játsszák – írja a Cadena COPE.

Erőteljesen fontolóra veszik a spanyol bajnokság húsz csapatát alkotó labdarúgók, hogy a hétvégi fordulóban a játék leállításával tiltakoznak a december 20-ai, Miamiban rendezendő Barcelona–Villarreal La Liga-mérkőzéssel kapcsolatban – adta hírül a Cadena COPE. A portál értesülései szerint a 9. fordulóban a futballisták 20-30 másodperccel késleltetik a találkozók kezdését, amennyiben a csapatkapitányok egyezségre jutnak az elkövetkezendő néhány órában.

Sajtóértesülések szerint a decemberi összecsapás egyesült államokbeli rendezése hatalmas felzúdulást váltott ki a játékosok körében, a Getaféhoz, az Espanyolhoz, az Oviedóhoz közeli források megerősítették, hogy az említett csapatok részt vesznek a tiltakozásban.

A spanyol játékos-szakszervezet (AFE) nyilvánvalóvá tette, hogy nem maga a meccs ellen protestálnak, hanem azért, mert kihagyták őket a döntéshozatalból – úgy érzik, a liga nem eléggé átláthatóan és következetesen működik, s nem mutat elég tiszteletet a labdarúgók iránt. A tiltakozás szervezői szerint a futballisták így akarják kifejezni egységüket, üzenve ezzel a teljes futballvilágnak – írja a spanyol portál.

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ

OKTÓBER 17., PÉNTEK
21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 18., SZOMBAT
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 19., VASÁRNAP
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

OKTÓBER 20., HÉTFŐ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid87119–9+1021
2. Barcelona861122–9+1319
3. Villarreal851214–8+616
4. Betis843113–8+515
5. Atlético Madrid834115–10+513
6. Sevilla841315–11+413
7. Elche834111–9+213
8. Athletic Bilbao84139–9013
9. Espanyol833211–11012
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
16. Celta Vigo8627–10–36
17. Oviedo8264–14–106
18. Girona81345–17–126
19. Real Sociedad81257–12–55
20. Mallorca81257–13–65

 

 

