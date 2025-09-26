Hetekre kidőlt a Barcelona két kulcsembere, nem játszanak a PSG ellen

A Barcelona közleménye szerint a 24 éves kapus bal térdében elszakadt a belső meniszkusz, így szombaton műtétre lesz szükség. Joan García 4-6 hetes kiesése különösen fájó a katalánoknak, hiszen már így is több kulcsjátékosukat nélkülözniük kell, köztük Gavit és Fermín Lópezt.

García reflexei, lábmunkája és passzjátéka gyorsan meggyőzte a szakmai stábot és a szurkolókat egyaránt, ezért hiánya komoly érvágás lehet a csapat számára. Amíg felépülésére várni kell, a kapuba várhatóan a rutinos Wojciech Szczesny áll majd be – többek között a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában.

A csapatkapitányi karszalagtól megfosztott Marc-André ter Stegen december elején térhet vissza hátproblémái után. Már ha van jövője a klubnál a nyári balhé ismeretében...

Nemcsak García sérüléséről számolt be péntek délután a Barca: a brazil válogatott Raphinha három hétre dőlt ki, neki a combhajlító izmával vannak gondjai. Egy biztos, Flicknek nem lesz egyszerű dolga, amikor összeállítja a kezdőcsapatot a BL-címvédő PSG ellen...