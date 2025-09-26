Nemzeti Sportrádió

Hetekre kidőlt a Barcelona két kulcsembere, nem játszanak a PSG ellen

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 16:16
null
Joan García berobbant Hansi Flick kezdőcsapatába, nem lesz egyszerű a pótlása (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés Joan García Barcelona
Felemás nap az FC Barcelonánál: bár Lamine Yamal visszatért az edzésekhez, megsérült a kapus, Joan García – aki nyáron az Espanyoltól érkezett 25 millió euróért –, valamint az Aranylabda-szavazás 5. helyezettje, Raphinha.

A 24 éves kapus Hansi Flick irányítása alatt rövid idő alatt alapemberré vált, minden mérkőzésen kezdett az idényben, és kiváló teljesítményével nagyban hozzájárult a katalánok eddigi szerepléséhez. Bár legutóbb a Real Oviedo ellen hibázott, ami gólt eredményezett, összességében megbízhatóan védett, többek között a Rayo Vallecano és a Newcastle United ellen is bravúrokat mutatott be.

Spanyol labdarúgás
1 órája

Lamine Yamal visszatért a pályára – hivatalos

Az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje három mérkőzést hagyott ki.

A Barcelona közleménye szerint a 24 éves kapus bal térdében elszakadt a belső meniszkusz, így szombaton műtétre lesz szükség. Joan García 4-6 hetes kiesése különösen fájó a katalánoknak, hiszen már így is több kulcsjátékosukat nélkülözniük kell, köztük Gavit és Fermín Lópezt.

García reflexei, lábmunkája és passzjátéka gyorsan meggyőzte a szakmai stábot és a szurkolókat egyaránt, ezért hiánya komoly érvágás lehet a csapat számára. Amíg felépülésére várni kell, a kapuba várhatóan a rutinos Wojciech Szczesny áll majd be – többek között a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában.

A csapatkapitányi karszalagtól megfosztott Marc-André ter Stegen december elején térhet vissza hátproblémái után. Már ha van jövője a klubnál a nyári balhé ismeretében...

Nemcsak García sérüléséről számolt be péntek délután a Barca: a brazil válogatott Raphinha három hétre dőlt ki, neki a combhajlító izmával vannak gondjai. Egy biztos, Flicknek nem lesz egyszerű dolga, amikor összeállítja a kezdőcsapatot a BL-címvédő PSG ellen...

sérülés Joan García Barcelona
Legfrissebb hírek

Lamine Yamal visszatért a pályára – hivatalos

Spanyol labdarúgás
1 órája

Bajban a PSG: Marquinhos is kidőlt az FC Barcelona elleni BL-meccs előtt

Francia labdarúgás
4 órája

Losonczi Dávid: Erősebben fogok visszatérni

Birkózás
7 órája

Dupla Tízes: legendás csata vár ránk az FC Barcelona és a Real Madrid között?

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:17

Barca: Flick szerint Gavit meg kell tanítani a profizmusra

Spanyol labdarúgás
2025.09.24. 15:05

Nem kapott engedélyt a Camp Nou, marad az Olimpiai Stadionban a Barca

Spanyol labdarúgás
2025.09.23. 20:28

Bár Saka visszatért, egy másik jobbszélsőjét elvesztette az Arsenal

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:24

Meg is van az új aranylabdás? Yamal miatt 20 családtag és barát megy a gálára

Spanyol labdarúgás
2025.09.22. 09:07
Ezek is érdekelhetik