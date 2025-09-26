Lamine Yamal visszatért a pályára – hivatalos

Visszatérésének hírét maga a játékos tette közzé pénteken Instagram-oldalán.

„Helló! Visszatértem” – írta a Barca jobbszélsője, aki ágyékpanaszai miatt előbb a Valencia elleni bajnokit, majd a múlt csütörtöki, Newcastle elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-találkozót is kénytelen volt kihagyni, s végül a tegnap esti, Real Oviedo elleni ütközeten sem lépett pályára.

Yamal, aki a 2024–25-ös idényben megnyerte a csapattal a spanyol bajnokságot, a hazai Király Kupát és a spanyol szuperkupát is, a múlt szezonban 55 mérkőzésen lépett pályára a katalán együttesben, 18 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott. Az idei La Liga-szezonban három bajnokiján két gólt jegyzett és két gólpasszt adott. A spanyol válogatottal 2024-ben Európa-bajnok lett, és a torna legjobb fiatal játékosának választották.

Az év legjobb labdarúgójáról szóló, hétfőn kihirdetett Aranylabda-szavazás végeredménye szerint második lett a francia Ousmané Dembélé mögött.