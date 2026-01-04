Nemzeti Sportrádió

Gulácsi térdsérülés miatt idő előtt befejezte a Lipcse edzését

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 13:28
null
Gulácsi Péter szerződése az idény végéig érvényes (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés Gulácsi Péter RB Leipzig
Az RB Leipzignél Gulácsi Péter térdprobléma miatt nem tudta végigcsinálni a szombat reggeli tréninget. A klub vasárnap a hivatalos felületein erősítette meg, hogy a magyar labdarúgó-válogatottól már visszavonult kapus idő előtt kénytelen volt befejezni az edzést.

Az RB Leipzig nem közölt részleteket a sérülés súlyosságáról, az azonban biztató jel, hogy Gulácsi Péter vasárnap már különmunkát végzett – szúrta ki az m4sport.hu.

A közleményből az sem derült ki, pontosan melyik térdével adódtak gondjai a 35 esztendős kapusnak. Ez azért lehet érzékeny téma, mert Gulácsi 2022 őszén súlyos keresztszalag-sérülést szenvedett, amely miatt közel egy évet volt kénytelen kihagyni.

Gulácsi az előző idényben bekerült a Bundesliga álomcsapatába a Kickernél.

sérülés Gulácsi Péter RB Leipzig
Legfrissebb hírek

Megsérült Kylian Mbappé, kihagyja a Spanyol Szuperkupát

Spanyol labdarúgás
2025.12.31. 14:39

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.12.31. 13:58

Gulácsi a pálmafák mellől üzent, de mindent vittek a karácsonyfás fotók – így ünnepeltek sportolóink

Egyéb csapat
2025.12.26. 13:03

RB Leipzig: korábbi alapember távozik, egy fiatal visszatér, egyiptomi együttműködés

Német labdarúgás
2025.12.23. 13:46

Isak sikeres műtéten esett át, de hónapokig nem játszhat

Angol labdarúgás
2025.12.23. 09:18

Szoboszlai még idén visszatérhet – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.12.17. 17:23

Ebben az idényben már nem játszik Jánó Zétény

Légiósok
2025.12.17. 12:23

Manuel Neuer megsérült, nem tudni, mennyit kell kihagynia

Német labdarúgás
2025.12.15. 13:49
Ezek is érdekelhetik