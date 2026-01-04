Gulácsi térdsérülés miatt idő előtt befejezte a Lipcse edzését
Az RB Leipzignél Gulácsi Péter térdprobléma miatt nem tudta végigcsinálni a szombat reggeli tréninget. A klub vasárnap a hivatalos felületein erősítette meg, hogy a magyar labdarúgó-válogatottól már visszavonult kapus idő előtt kénytelen volt befejezni az edzést.
Az RB Leipzig nem közölt részleteket a sérülés súlyosságáról, az azonban biztató jel, hogy Gulácsi Péter vasárnap már különmunkát végzett – szúrta ki az m4sport.hu.
A közleményből az sem derült ki, pontosan melyik térdével adódtak gondjai a 35 esztendős kapusnak. Ez azért lehet érzékeny téma, mert Gulácsi 2022 őszén súlyos keresztszalag-sérülést szenvedett, amely miatt közel egy évet volt kénytelen kihagyni.
Gulácsi az előző idényben bekerült a Bundesliga álomcsapatába a Kickernél.
