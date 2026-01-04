Gulácsi térdsérülés miatt idő előtt befejezte a Lipcse edzését

Az RB Leipzig nem közölt részleteket a sérülés súlyosságáról, az azonban biztató jel, hogy Gulácsi Péter vasárnap már különmunkát végzett – szúrta ki az m4sport.hu.

ℹ️ Squad update from Almancil 🇵🇹



Rômulo and Péter Gulácsi had to finish Saturday morning's training early and will complete individual sessions today. The Brazilian striker reported feeling ankle pain following a tackle, while Pete has knee issues.



Antonio Nusa and Johan… pic.twitter.com/0HAQXFBfEu — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 4, 2026

A közleményből az sem derült ki, pontosan melyik térdével adódtak gondjai a 35 esztendős kapusnak. Ez azért lehet érzékeny téma, mert Gulácsi 2022 őszén súlyos keresztszalag-sérülést szenvedett, amely miatt közel egy évet volt kénytelen kihagyni.

Gulácsi az előző idényben bekerült a Bundesliga álomcsapatába a Kickernél.