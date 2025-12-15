Heti program: NB I, darts-vb és csapatsportok

DECEMBER 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

14. FORDULÓ

19.45: Braga–Santa Clara (Tv: Sport2)

21.45: FC Porto–Estrela Amadora (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

19. FORDULÓ

19.30: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

CURLING

Olimpiai selejtező, vegyes páros, Kelowna

19.00: Magyarország–Dánia

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1173 (Tv: Sport2)

OLIMPIA

18.30: a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlése (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Scottish Open, Edinburgh

14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

9.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló, főtábla, 1. forduló; női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

DECEMBER 16., KEDD

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

3.00: Hollandia–Magyarország

23.00: Spanyolország–Magyarország

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

20.00 (Tv: Sport1)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT

6. FORDULÓ

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Athén

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: MAFC–Szolnoki RK-SC SI

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

20.00: DEAC-Dunaújvárosi KSE

20.00: TFSE-Swissten Dág KSE

DECEMBER 17., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

19.00: Magyarország–Új-Zéland

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

20.00 (Tv: Sport1)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 1. forduló, A-csoport

16.00: Szlovénia–Magyarország

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

MAGYAR KUPA

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: DEAC-FEHA19

KOSÁRLABDA

Női Európa Kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó

18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)

Férfi Európa Kupa, második csoportkör

2. forduló, K-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rostock Seawolves (német) 18.00

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Vasas Óbuda-TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–Szent Benedek RA

18.00: Fatum Nyíregyháza-UTE

20.00: Vasas SC-KHG KNRC

VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

18.30: Magyarország-Horvátország, Szeged

DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Noah (örmény), Lublin

21.00: Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: FSV Mainz (német)–Samsunspor (török)

21.00: Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi)

21.00: Celje (szlovén)–Shelbourne (ír)

21.00: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák)

21.00: AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–Shkendija (északmacedón)

21.00: Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

3.00: Magyarország–Franciaország

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00 (Tv: Sport1)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

KOSÁRLABDA

Női Európa Kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó

18.00: Sopron Basket–Besiktas (török)

Női Euroliga, második csoportkör, 2. forduló, F-csoport

19.30: Venezia (olasz)–DVTK HUNTHERM

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE

DECEMBER 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

21.00: Valencia–Mallorca (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 2. forduló, A-csoport

16.00: Magyarország–Japán

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–Corona Brasov (romániai)

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

18.40: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai), Káposztásmegyeri Jégcsarnok

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

18.00: Csata TKK–TFSE

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár-Vegyész RC Kazincbarcika

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni versenyek a 32-es tábláig

9.00: férfi párbajtőr

10.00: női tőr

13.00: női párbajtőr, férfi tőr

14.00: női kard

15.00: férfi kard

DECEMBER 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland

16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford

18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

HORVÁT 1. HNL

18. FORDULÓ

15.00: NK Osijek–Slaven Belupo

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Union Berlin

15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt

15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Freiburg

18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

18.00: Lazio–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

23.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions

18.00: DEAC–SZTE-Szedeák

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni versenyek a 32-es táblától

9.00: férfi párbajtőr, női tőr

9.30: női párbajtőr, férfi tőr

12.00: női kard

12.30: férfi kard

14.30: döntős program

VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

20.30: Magyarország–Olaszország, Komjádi Uszoda

Női vízilabda Eurokupa, csoportkör, 4. forduló, B-csoport

Hapoel Jokneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC

DECEMBER 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Mainz–St. Pauli

17.30: Heidenheim–Bayern München

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Torino

18.00: Fiorentina–Udinese

20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

20. FORDULÓ

13.00: OFK Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills

19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–New York Jets

19.00: New York Giants–Minnesota Vikings

19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

22.25: Houston Texans–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, helyosztók

12.30: az 5. helyért

16.00: a 3. helyért

18.15: döntő

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–UTE

18.30: DEAC–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

16.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr

18.30: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TARR KSC Szekszárd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Szolnoki RK-SC SI–DEAC

17.00: MÁV Előre Foxconn-MAFC

17.00: Dunaújvárosi KSE-Kecskeméti RC

18.30: MEAFC-Peka Bau–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–Vasas SC

16.00: KHG KNRC–MÁV Előre Foxconn

17.00: MBH-Békéscsaba–UTE

20.00: TFSE–Szent Benedek RA

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), csapatversenyek

9.00: női kard, férfi párbajtőr, női tőr

12.00: női párbajtőr, férfi tőr, férfi kard