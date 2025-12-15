Heti program: NB I, darts-vb és csapatsportok
DECEMBER 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
14. FORDULÓ
19.45: Braga–Santa Clara (Tv: Sport2)
21.45: FC Porto–Estrela Amadora (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
19. FORDULÓ
19.30: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)
CURLING
Olimpiai selejtező, vegyes páros, Kelowna
19.00: Magyarország–Dánia
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1173 (Tv: Sport2)
OLIMPIA
18.30: a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlése (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
Scottish Open, Edinburgh
14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
9.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló, főtábla, 1. forduló; női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
DECEMBER 16., KEDD
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
3.00: Hollandia–Magyarország
23.00: Spanyolország–Magyarország
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
20.00 (Tv: Sport1)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT
6. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Athén
FÉRFI NB I
18.00: MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MAFC–Szolnoki RK-SC SI
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC
20.00: DEAC-Dunaújvárosi KSE
20.00: TFSE-Swissten Dág KSE
DECEMBER 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
19.00: Magyarország–Új-Zéland
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
20.00 (Tv: Sport1)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 1. forduló, A-csoport
16.00: Szlovénia–Magyarország
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
MAGYAR KUPA
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: DEAC-FEHA19
KOSÁRLABDA
Női Európa Kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
18.00: NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol)
Férfi Európa Kupa, második csoportkör
2. forduló, K-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rostock Seawolves (német) 18.00
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: Vasas Óbuda-TFSE
18.00: MBH-Békéscsaba–Szent Benedek RA
18.00: Fatum Nyíregyháza-UTE
20.00: Vasas SC-KHG KNRC
VÍZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés
18.30: Magyarország-Horvátország, Szeged
DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
21.00: AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Noah (örmény), Lublin
21.00: Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai)
21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: FSV Mainz (német)–Samsunspor (török)
21.00: Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi)
21.00: Celje (szlovén)–Shelbourne (ír)
21.00: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák)
21.00: AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–Shkendija (északmacedón)
21.00: Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
3.00: Magyarország–Franciaország
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
20.00 (Tv: Sport1)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
KOSÁRLABDA
Női Európa Kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
18.00: Sopron Basket–Besiktas (török)
Női Euroliga, második csoportkör, 2. forduló, F-csoport
19.30: Venezia (olasz)–DVTK HUNTHERM
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
18.00: MÁV Előre Foxconn-TFSE
DECEMBER 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
21.00: Valencia–Mallorca (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, 2. forduló, A-csoport
16.00: Magyarország–Japán
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–Corona Brasov (romániai)
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
18.40: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai), Káposztásmegyeri Jégcsarnok
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
18.00: Csata TKK–TFSE
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár-Vegyész RC Kazincbarcika
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni versenyek a 32-es tábláig
9.00: férfi párbajtőr
10.00: női tőr
13.00: női párbajtőr, férfi tőr
14.00: női kard
15.00: férfi kard
DECEMBER 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
HORVÁT 1. HNL
18. FORDULÓ
15.00: NK Osijek–Slaven Belupo
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt
15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Freiburg
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
18.00: Lazio–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Roma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
23.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions
18.00: DEAC–SZTE-Szedeák
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs
18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Prestige Fitness PSE–Vidux-Szegedi RSE
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), egyéni versenyek a 32-es táblától
9.00: férfi párbajtőr, női tőr
9.30: női párbajtőr, férfi tőr
12.00: női kard
12.30: férfi kard
14.30: döntős program
VÍZILABDA
Férfi felkészülési mérkőzés
20.30: Magyarország–Olaszország, Komjádi Uszoda
Női vízilabda Eurokupa, csoportkör, 4. forduló, B-csoport
Hapoel Jokneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC
DECEMBER 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Mainz–St. Pauli
17.30: Heidenheim–Bayern München
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
20. FORDULÓ
13.00: OFK Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills
19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers
19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals
19.00: New Orleans Saints–New York Jets
19.00: New York Giants–Minnesota Vikings
19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
22.25: Houston Texans–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, helyosztók
12.30: az 5. helyért
16.00: a 3. helyért
18.15: döntő
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–UTE
18.30: DEAC–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
16.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr
18.30: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TARR KSC Szekszárd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
16.00: Szolnoki RK-SC SI–DEAC
17.00: MÁV Előre Foxconn-MAFC
17.00: Dunaújvárosi KSE-Kecskeméti RC
18.30: MEAFC-Peka Bau–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–Vasas SC
16.00: KHG KNRC–MÁV Előre Foxconn
17.00: MBH-Békéscsaba–UTE
20.00: TFSE–Szent Benedek RA
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), csapatversenyek
9.00: női kard, férfi párbajtőr, női tőr
12.00: női párbajtőr, férfi tőr, férfi kard