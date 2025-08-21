Szerződést hosszabbított az FC Barcelona egyik legjobbja – hivatalos

Az FC Barcelona csütörtök délutáni közleménye szerint Jules Koundé 2030-ig meghosszabbította szerződését a klubbal.
Mindig arra törekszem, hogy jobb játékos legyek, mint az előző idényben. Igényes vagyok magammal és a csapattal. Több terület is van, amiben fejlődhetünk, de ha egyet kellene választanom, akkor az lenne, hogy kevesebb gólt kapjunk!
– mondta Koundé a Barca weboldalának.
A megállapodásra nagy szükségük volt a katalánoknak, hiszen a védelem egyik alapemberét már elvesztették ezen a nyáron Inigo Martínez személyében.
Koundé a 2024–2025-ös idényben La Ligát, Király-kupát – ennek fináléját éppen ő döntötte el a Real Madrid elleni hosszabbításban – és spanyol Szuperkupát nyert a gránátvörös-kékekkel.
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)