Fordulatokból és indulatokból sem volt hiány: a Barca legyőzte a Real Madridot a kupadöntőben!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

FC BARCELONA–REAL MADRID 3–2 (1–0, 2–2, 2–2) – hosszabbítás után

Sevilla, Estadio de la Cartuja. Vezette: Ricardo de Burgos Bengoetxea

BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, Inigo Martínez, Gerard Martín (Araújo, 85.) – F. de Jong (Gavi, 85.), Pedri (Eric García, 98.) – Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 65.), Raphinha – Ferran Torres, (Pau Víctor, 115.). Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – Lucas Vázquez (Modric, 55.), Raúl Asencio, Rüdiger (Endrick, 110.), F. Mendy (Fran García, 11.) – Valverde, Tchouaméni, Ceballos (Güler, 55.) – Bellingham – Rodrygo (Mbappé, a szünetben), Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 89.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Pedri (28.), Ferran Torres (84.), Koundé (116.), ill. K. Mbappé (70.), Tchouaméni (77.)

Kiállítva: Rüdiger (120+3.), Lucas Vázquez (120+4.)

Pikáns előzmények után rendezték meg a Király-kupa döntőjét Sevillában, hiszen az el Clásico előtti napon a Real Madrid belekötött Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőbe, mondván, korábban többször is a királyi gárda kárára tévedett. A sporik sajtótájékoztatót tartottak, és a nyomásgyakorlás nem ért célt, bírócsere nem történt, hiába lehetett olyan híreket hallani, hogy madridiak képesek lennének bojkottálni a mérkőzést – bár ezt közleményben cáfolták.

Ehhez képest elég csendesen és eseménytelenül kezdődött a találkozó, közel 20 percet kellett várni az első valamirevaló lehetőségre, ekkor Lamine Yamal lőtt a jobb alsó mellé, majd Jules Koundé fejesét védte Thibaut Courtois. Nem sokkal később már a belga kapus sem háríthatott, Yamal lekészítése után Pedri fantasztikusan tekert 20 méterről a jobb felső sarokba.

Pedri gólja jót tett a mérkőzésnek (Fotó: Getty Images)

Ezután kezdett el éledezni a meglehetősen gyenge első félidőt produkáló Real, és Jude Bellingham révén eljutott egy lesgólig, majd egy „majdnemtizenegyesig”, ám ekkor Vinícius Júnior indult lesről, így hiába vágta fel Inigo Martínez a büntetőterületen belül. A Barcelonának is volt még helyzete, Dani Olmo szögletből találta el a bal kapufát, s összességében örülhettek a blancók, hogy csak egygólos hátránnyal mentek szünetre.

A második félidőre érkezett Kylian Mbappé, aki az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján szenvedett bokasérülést – emiatt nem kezdett –, és fel is javult a beállása után a királyi gárda támadójátéka. Bár Barca-lövésekkel kezdődött a játékrész, hamar jöttek a madridi helyzetek. Vinícius két lövésénél is bravúrral védett Wojciech Szczęsny, majd Mbappé lövését is hárította a lengyel kapus, akit utána Vinícius próbált meg becsapni, de az emelésével nem járt sikerrel.

Érett tehát az egyenlítő találat, és a 70. percben meg is érkezett: Mbappé kiharcolt egy szabadrúgást, majd 20 méterről kapufás góllal egalizált. Rendkívül veszélyesek voltak a fővárosiak kontrái, ám nem ebből, hanem egy szöglet után sikerült átvenni a vezetést, Arda Güler adott be, Aurélien Tchouaméni pedig a kapuba bólintott. Rákapcsolt a Barcelona, és kihasználta Antonio Rüdiger sebességbeli hiányosságait, valamint Courtois rossz kijövetelét – így tudott Ferran Torres az üres kapuba gurítani.

Barcelona-öröm (Fotó: Getty Images)

Eddig nem a játékvezetőről szólt az összecsapás, aztán jöttek a ráadás percei... Előbb Rüdiger mellett esett el Ferran Torres, majd Raúl Asencio becsúszásánál Raphinha került a földre, és az elsőnél továbbot intett De Burgos, a másodikat befújta. Mégsem jött tizenegyes, mert a VAR-vizsgálat után – jogosan – visszavonta a büntetőt a játékvezető, de ehhez hozzátartozik, hogy az első eset inkább ért tizenegyest.

A hosszabbításban óvatosabbak voltak a csapatok, kevesebb kockázatot vállaltak, az első negyedóra így csak egy helyzetet hozott, amikor is Ferran Torres lőtt a bal alsó mellé. A fordulás után felpörgött a Barca, lesgólt lőtt, illetve Fermín López csúszott el jó helyzetben, majd úgy tűnt, lehet készülni a tizenegypárbajra, de máshogy alakult a hajrá.

Luka Modric passzolta el a labdát a saját tizenhatosa előtt, Koundé csapott le rá, majd 20 méterről a jobb alsóba lőtt. Kevés ideje maradt a Real Madridnak, és néhány játékosánál el is szakadt a cérna a kispadon, előbb Rüdiger próbálta megdobni a játékvezetőt, majd Lucas Vázquez rohant be a pályára reklamálva, így mindketten piros lapot kaptak.

Az idényben harmadszor is legyőzte ősi riválisát a Barcelona, s 32. alkalommal hódította el a Király-kupát – a döntőben negyedszer verte meg a Real Madridot története során. A királyi gárda egy nyerhető meccsen került közelebb ahhoz, hogy nagy trófea nélkül zárja az idényt. 3–2