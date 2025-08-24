„Rendesen el kellene magyarázniuk a szabályt...” – Pedri az el Clásicón elmaradt tizenegyessel érvelt

„Tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű menet. Nagy intenzitásra készültünk, ezt meg is kaptuk, ráadásul ritmusunk sem volt az első félidőben, aztán sikerült váltanunk. Nehéz küzdelem volt, de elégedett vagyok, hogy ismét fordítani tudtunk” – mondta el a véleményét a mérkőzésről Pedri, aki a fantasztikus góljáról is beszélt.

„Mindig azt mondják, lőjek többször... ma megpróbáltam. Az első félidőben is volt egy lövésem, a második jobban sikerült. Ami meg a győztes találatot illeti, ilyen játékos Lamine Yamal. Nem számít, milyen meccse van, mindig meg tud villanni.”

„Az első félidőben büntetőt ítéltek ellenünk, amivel nem értek egyet. Azt mondta a játékvezető, Balde kezezett, de a múlt idény végén az el Clásicón Aurélien Tchouaméni is így ért a labdába ellenünk, az mégsem volt tizenegyes. Azt tesszük, amit mondanak, de nem értem a szabályt. Rendesen el kellene magyarázniuk mindenkinek...” – zárta nyilatkozatát a spanyol klasszis középpályás.

A Balde- és az említett Tchouaméni-kezezés (Forrás: Marca)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Mir 15.)

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Levante–Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)

Vasárnap

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)