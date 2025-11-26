„Olyan vagy, mint Estevao, csak sz.rabb” – nem kímélték Yamalt a Chelsea-drukkerek

Amint arról beszámoltunk, kedd este nagy verést kapott Londonban a Barcelona: a Chelsea szinte végig dominálva 3–0-ra győzte le gránátvörös-kékeket. A mérkőzés legjobbja egyértelműen a „kékek” második gólját szerző Estevao volt, aki a mérkőzés 55. percében remek egyéni alakítás végén, a Barca ötösének sarkáról vágta Joan García kapujába a labdát.

Estevao szerezte a Chelsea második gólját (Fotó: Getty Images)

A túloldalon viszont csak szenvedett az az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje, Lamine Yamal, akit meg is találtak a hazai drukkerek, akik az „Olyan vagy, mint Estevao, csak sz.rabb!” rigmussal „kedveskedtek” a marokkói származású spanyolnak.

Azt est hőse már lényegesen sportszerűbben összegezte a történteket, s azt is megígérte a szurkolóknak, hogy még ennél is jobb teljesítményt várhatnak tőle a jövőben.

„Nincsenek szavak arra, hogy leírjam, milyen boldog vagyok most. Tökéletes este volt – idézi az ötödik BL-meccsén a harmadik gólját szerző Estevaót online kiadásában a Daily Mirror. – Hálás vagyok Istennek mindazért, ami velem történt – innen előre és felfelé vezet az út. A gólnál minden olyan hirtelen történt, hogy szinte fel sem tudtam fogni. Láttam, hogy van egy kis rés, átcseleztem magam a védőkön, aztán a kapuba lőttem. Az első pillanattól kezdve remek a viszonyom a szurkolókkal, remélem, még sok örömet okozok nekik.”