„Olyan vagy, mint Estevao, csak sz.rabb” – nem kímélték Yamalt a Chelsea-drukkerek
Amint arról beszámoltunk, kedd este nagy verést kapott Londonban a Barcelona: a Chelsea szinte végig dominálva 3–0-ra győzte le gránátvörös-kékeket. A mérkőzés legjobbja egyértelműen a „kékek” második gólját szerző Estevao volt, aki a mérkőzés 55. percében remek egyéni alakítás végén, a Barca ötösének sarkáról vágta Joan García kapujába a labdát.
A túloldalon viszont csak szenvedett az az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje, Lamine Yamal, akit meg is találtak a hazai drukkerek, akik az „Olyan vagy, mint Estevao, csak sz.rabb!” rigmussal „kedveskedtek” a marokkói származású spanyolnak.
Azt est hőse már lényegesen sportszerűbben összegezte a történteket, s azt is megígérte a szurkolóknak, hogy még ennél is jobb teljesítményt várhatnak tőle a jövőben.
„Nincsenek szavak arra, hogy leírjam, milyen boldog vagyok most. Tökéletes este volt – idézi az ötödik BL-meccsén a harmadik gólját szerző Estevaót online kiadásában a Daily Mirror. – Hálás vagyok Istennek mindazért, ami velem történt – innen előre és felfelé vezet az út. A gólnál minden olyan hirtelen történt, hogy szinte fel sem tudtam fogni. Láttam, hogy van egy kis rés, átcseleztem magam a védőkön, aztán a kapuba lőttem. Az első pillanattól kezdve remek a viszonyom a szurkolókkal, remélem, még sok örömet okozok nekik.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Vincic (szlovén)
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto (Andrey Santos, a szünetben), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James (Acheampong, 82.), M. Caicedo – Estevao (T. George, 83.), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, 59.) – Pedro Neto (Gittens, 75.). Menedzser: Enzo Maresca
Barcelona: Joan García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, A. Baldé (Gerard Martín, 79.) – Eric García, F. de Jong – Yamal (Olmo, 80.), Fermín López (Christensen, 62.), Ferran Torres (Rashford, a szünetben) – Lewandowski (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
Kiállítva: R. Araújo (44.)