La Liga: többszörös nemi erőszakkal vádolt játékost igazolt a Villarreal

2025.08.07. 19:08
Thomas Partey-nak szüksége lesz a segítő kezekre, ha tisztázni akarja magát a nemi erőszak vádja alól (Fotó: Getty Images)
Nem akármilyen kockázatot vállalt a spanyol első osztályú Villarreal CF: a „sárga tengeralattjáró” becenévre hallgató valenciai egyesület egyéves szerződést kötött az Arsenal volt labdarúgójával, Thomas Partey-val, aki ellen Angliában többszörös nemi erőszak vádjával folyik jogi eljárás.

Alighanem a nyár egyik legtöbb vitát kiváltó átigazolását jelentette be a spanyol bajnokság (La Liga) legutóbbi idényében ötödik helyen végző Villarreal CF. A „sárga tengeralattjáró” ugyanis csütörtök délután bejelentette az ötvenegyszeres ghánai válogatott Thomas Partey szerződtetését, úgy, hogy a középpályás ellen jelenleg többszörös nemi erőszak vádjával eljárás folyik az Egyesült Királyságban.

„A klub tisztában van vele, hogy a játékos jelenleg Angliában jogi eljárásban érintett. Labdarúgónk továbbra is határozottan ártatlannak vallja magát, és minden ellene felhozott vádat tagad – írta a Partey érkezését bejelentő cikkben a Villarreal honlapja. – A klub tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmének alapjogát, és várja az esetet tisztázó bírósági eljárás kimenetelét. Az Angliában a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban hatályban lévő törvény értelmében nem kívánjuk tovább kommentálni az ügyet. A Villarreal CF ismételten megerősíti a tisztelet és a diverzitás iránti elkötelezettségét, és az erőszak minden formáját elítéli, beleértve a nemi erőszakot, a diszkriminációt, a rasszizmust, az idegengyűlöletet és minden más, az egyén méltóságát aláásó cselekedetet.”


 

 

