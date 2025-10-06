Nemzeti Sportrádió

Emelt fővel búcsúzott a HC DAC az Európa-kupától

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 08:26
null
Hat góllal nyert, de kiesett a DAC (Fotó: HC DAC)
Címkék
kézilabda Elche Dunaszerdahely
Kevésnek bizonyult a visszavágón hatgólos győzelem az Elche ellen (30-24). Az Európa-kupa második fordulójának első összecsapását tíz góllal nyerte meg a spanyol gárda, így a sárga-kékek búcsúztak az európai kupaporondtól.

A két kulcsjátékosa, Emma Boada Coronado és Eliska Desortová nélkül pályára lépő dunaszerdahelyi kézisek 350 néző előtt egészen a 6. percig vezettek, azonban akkor átvették vezetést a spanyolok és a szünetben már ők voltak négygólos előnyben. Összesítésben így már 14 góllal állt jobban a 2023–2024-es Európa-kupa győztese.

A szünet után a hazai drukkerek űzték-hajtották a kedvenceiket, akik lefaragták a hátrányukat, és az 52. percben hat góllal vezettek. Felcsillant a remény, de nem történt meg a csoda. Végül ,,csak” 30–24-re győzött a HC DAC, és búcsúzott az Európa-kupától.

Először is gratulálok a csapatnak, mert nagy tartást és küzdeni akarást mutattunk. Az első félidőben még négygólos hátrányban voltunk, de a szünetben rendeztük a sorokat, és a második játékrészben teljesen más mentalitással, sokkal koncentráltabban és nagyobb hittel léptünk pályára. A védekezésünk határozottabb lett, és támadásban is sikerült ritmust váltani. Ennek köszönhetően hat góllal megnyertük a mérkőzést. Bár a továbbjutás nem sikerült, a második félidőben mutatott játék biztató az idény következő szakaszára. Külön szeretném megköszönni a szurkolóinknak a fantasztikus biztatást. Végig éreztük a támogatásukat, ami hatalmas erőt adott a lányoknak. Ez a győzelem az övék is!” - értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

A hazai csapatban Élő Beatrix hét, Bánfai Kira három, Molnár Alexandra pedig egy gólt szerzett.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ
HC DAC Dunaszerdahely–ATTICGO BM Elche 30–24 (12–16)
Továbbjutott: az Elche 55–51-es összesítéssel

 

 

kézilabda Elche Dunaszerdahely
Legfrissebb hírek

Csupán döntetlent játszott Szakolcán, ám ismét élre állt a Dunaszerdahely

Minden más foci
16 órája

Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti három gólt lőtt, hat gólpasszt adott

Kézilabda
2025.10.04. 08:30

Marco Rossi beszélt a vb-selejtezőről is: Örményország ellen győzni kell!

Magyar válogatott
2025.10.04. 08:11

Az ETO akadémiáján az iskola nem B-terv

Minden más foci
2025.10.02. 17:28

Kézilabda: életrajzi könyv jelent meg Vass Sándorról

Kézilabda
2025.10.02. 14:35

Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.10.01. 19:52

Videó: bekamerázták a kézilabda játékvezetőket a klub-vb-n – itt a végeredmény!

Kézilabda
2025.09.30. 09:49

Először nyert a svéd bajnokságban Nagy Martin csapata

Kézilabda
2025.09.29. 21:36
Ezek is érdekelhetik