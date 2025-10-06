Emelt fővel búcsúzott a HC DAC az Európa-kupától

A két kulcsjátékosa, Emma Boada Coronado és Eliska Desortová nélkül pályára lépő dunaszerdahelyi kézisek 350 néző előtt egészen a 6. percig vezettek, azonban akkor átvették vezetést a spanyolok és a szünetben már ők voltak négygólos előnyben. Összesítésben így már 14 góllal állt jobban a 2023–2024-es Európa-kupa győztese.

A szünet után a hazai drukkerek űzték-hajtották a kedvenceiket, akik lefaragták a hátrányukat, és az 52. percben hat góllal vezettek. Felcsillant a remény, de nem történt meg a csoda. Végül ,,csak” 30–24-re győzött a HC DAC, és búcsúzott az Európa-kupától.

„Először is gratulálok a csapatnak, mert nagy tartást és küzdeni akarást mutattunk. Az első félidőben még négygólos hátrányban voltunk, de a szünetben rendeztük a sorokat, és a második játékrészben teljesen más mentalitással, sokkal koncentráltabban és nagyobb hittel léptünk pályára. A védekezésünk határozottabb lett, és támadásban is sikerült ritmust váltani. Ennek köszönhetően hat góllal megnyertük a mérkőzést. Bár a továbbjutás nem sikerült, a második félidőben mutatott játék biztató az idény következő szakaszára. Külön szeretném megköszönni a szurkolóinknak a fantasztikus biztatást. Végig éreztük a támogatásukat, ami hatalmas erőt adott a lányoknak. Ez a győzelem az övék is!” - értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

A hazai csapatban Élő Beatrix hét, Bánfai Kira három, Molnár Alexandra pedig egy gólt szerzett.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ

HC DAC Dunaszerdahely–ATTICGO BM Elche 30–24 (12–16)

Továbbjutott: az Elche 55–51-es összesítéssel