Az 5:0-ra nyerő Littler nem érezte magát kényelmesen a darts-vb-n





„Nagyon boldog és büszke vagyok, igazán jól érzetem magamat ma. Luke fantasztikus játékos, és tudtam, hogy a legjobbamat kell hoznom ahhoz, hogy legyőzzem” – nyilatkozta a holland Gian van Veen azt követően, hogy a dartsvilágbajnokság negyeddöntőjében 5:1-re legyőzte a 2024-es győztes Luke Humphriest. A 23 éves Van Veen 2025-ben mind a négy találkozóját megnyerte Humphries ellen, és ezt a sorozatot folytatta idei első meccsükön is.

„Eddig azt mondtam, hogy az Európa-bajnokságon elért győzelmem a legnagyobb sikerem, de most már valószínűleg ez lesz az első számú. Ez az érzés leírhatatlan” – tette hozzá a tavalyi Európa-bajnok, aki a vb után a háromszoros világbajnok Michael van Gerwent megelőzve a világranglistán a legmagasabban jegyzett holland versenyző lesz.

Van Veen következő ellenfele a Justin Hood ellen 5:2-re nyerő, kétszeres világbajnok Gary Anderson lesz, aki saját bevallása szerint már aludt, amikor Van Veen Humphries elleni meccse elkezdődött.

„Most már mindegy, ki a következő ellenfél, itt már mindegyik játékos tehetséges. A mai közönséghez hasonló zajt én még sosem hallottam. Justin Hood megérdemelten jutott el idáig, azt mondták róla, senki sem ismeri, hát most megismerték” – mondta a 99.44 pontot átlagoló skót klasszis.

A világbajnoki címvédő Luke Littler annak ellenére nem érezte magát tökéletes formában, hogy 5:0-ra nyert a negyeddöntőben a lengyel Krzysztof Ratajski ellen, 100 pontot átlagolt, dobott tíz darab 180-ast és a kiszállóinak 55 százaléka duplában kötött ki.

„Nem éreztem magamat kényelmesen, de a győzelem az győzelem. Változtattam a tartásmódomon, és remélem, most, hogy naponta jönnek a meccsek, holnap már jobban fogok teljesíteni. Az első szett kulcsfontosságú volt, a Big Fish (a 170-es kiszálló – a szerk.) eltalálásával szettet nyerni még jobb érzést adott” – fogalmazott az 1. helyen kiemelt Littler, akinek a „jutalma” a pénteki elődöntőben a Ryan Searle elleni mérkőzés lesz.

A 38 éves Searle Jonny Clayton ellen csütörtökön sorozatban a 17. szettjét nyerte meg, amikor már 3:0-ra vezetett, aztán a folytatásban két szettet elveszített, de 5:2-vel így is továbbjutott.

„Nem játszottam igazán jól, de nagy nyomás alatt sikerült kimondottan jó befejezéseket találnom. A nagy nyomás alatt mindig nehéz jól teljesíteni, büszke vagyok magamra, hogy ezt a vonalat sikerült átlépnem. Meglátjuk, hogy holnap mi lesz” – nyilatkozta Searle.

Az elődöntő pénteken, magyar idő szerint 20.45 órától a Littler–Searle mérkőzéssel veszi kezdetét.