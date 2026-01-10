Kosárlabda: jól halad a fiatalok beépítése és fejlesztése a Csatánál

Tavaly ünnepelte fennállása 30. születésnapját a Csata DSE, amelyet 1995-ben Tursics Sándor alapított feleségével, Tursicsné Iván Krisztinával közösen, és az egyesület azóta is családi vállalkozásként működik. A 13. kerületi klub hosszú évek óta a hazai női kosárlabda-utánpótlás legeredményesebb nevelőműhelye, az évtizedek alatt több mint ötven korosztályos bajnoki címet gyűjtött, és számos felnőttválogatott játékost kinevelt a Tursics família. Három évvel ezelőtt kisebb törést jelentett a klub életében, hogy anyagi problémák miatt megszűnt az NB I/A-csoportos felnőttcsapat (Ludovika Csata), így ismét kizárólag a minőségi utánpótlás-nevelésre helyezték a hangsúlyt. Az építkezésnek meg is lett az eredménye újabb és újabb korosztályos bajnoki aranyérmek formájában, majd a 2024–2025-ös évadban a Csata DSE újra felnőttegyüttest indított a másodosztályban, és ott a második helyet megszerezve fel is jutott az élvonalba. A jelenleg Csata TTK néven szereplő nagycsapat újoncként eddig kifejezetten jól szerepel Tursics Krisztián vezetésével, és

a klubfilozfiának megfelelően a fiatalok is bőven kapnak lehetőséget az A-csoportban.

„Ahogy régen, most is arra törekszünk, hogy folyamatosan fiatalokat építsünk be a felnőttcsapatba – mondta Tursics Krisztián vezetőedző az Utánpótlássportnak. –

Egyértelműen ez volt az egyik fő mozgatórugója, amiért egykoron elindítottuk az NB I/A-csoportos első csapat projektjét, és ezért is vágtunk bele újból ebbe a kihívásba a mostani együttessel. Szeretnénk a nálunk nevelkedő reménységeknek megadni azt a perspektívát, hogy házon belül is eljuthatnak az A-csoportig, és válhat belőlük profi játékos.

Emellett a játékosok fejlesztésében különösen fontos a fokozatosság, a lépcsőzetesség elve, és a kiemelt ígéretek esetében elengedhetetlen, hogy U18-as és U16-os korban már ne csak a saját közegükben játszanak, mert az nem feltétlenül elégséges a fejlődésükhöz, hanem kóstoljanak bele a felnőttkosárlabdába is, akárcsak azzal, hogy a nagycsapattal edzenek a mindennapokban. Nyilván, aki készen áll arra, az élesben is megkapja a lehetőséget a bajnokikon. Hál' istennek a Csata DSE-ben továbbra is akadnak olyan kiemelkedő tehetségek, akik hosszú távon majd nagy értékei lehetnek az egész magyar női kosárlabdázásnak. Bár két év kimaradt nekünk az élvonalban, az átmeneti kihagyás után most már ugyanott tudjuk folytatni ezt a projektet, ahol anno megszakadt.

Továbbra is az a fő küldetésünk, hogy az utánpótlásunkból kikerülő legígéretesebb lányokat minél hamarabb integráljuk a felnőttcsapatba, és eljuttassuk őket a legmagasabb szintre.

A 17 éves Biczó Panna (balra) és a 18 éves Németh Lili is rendszeresen szóhoz jut a Csata felnőttcsapatában az A-csoportban Forrás: Csata DSE

A Csata U20-as fiataljai közül eddig a 2008-as születésű, tehát még juniorkorú Biczó Panna nyújtotta a legjobb teljesítményt, aki meccsenként 5,7 pontot átlagol. Több találkozón is kiválóan játszott, így például az euroligás DVTK ellen 12 pontot dobott.

„Alapvetően a múlt nyáron kiemeltünk három U20-as játékost Tózer-Nemes Boglárka, Biczó Panna és Németh Lili személyében, és erre az évadra az volt az egyik legfőbb feladatunk, hogy nekik megadjuk azt a kellő mennyiségű és minőségű edzés- és versenyeztetési lehetőséget, hogy azzal ténylegesen jelentősen fejlődni tudjanak. Így fél szezon elteltével, azt gondolom, hogy jó úton haladunk, ugyanis Bogi és Panna is tizenöt perc felett átlagol, és Lili ugyan még kevesebbet tölt a pályán, de ő is kezdi bontogatni a szárnyait. Ahogy már fentebb említettem,

a fiatalok beépítése fokozatosan zajlik, egyre nagyobb szerepet kapnak, és igyekeznek élni is a lehetőséggel, ami mindenképpen örvendetes.

Több meccsen kifejezetten kellemes meglepetést okoztak a fiatalok a jó teljesítményükkel, szóval tényleg oszlopos tagjaivá váltak a felnőttcsapatnak. Bízom benne, hogy ez a pozitív tendecia megmarad."

(Kiemelt kép forrása: Csata TKK)