Nagy Ádám lövéséből Vanja Vlahovics szerzett gólt

Az olasz másodosztály 19. fordulójában a Spezia a tabellán a meccs előtt egy ponttal mögötte lévő Südtirol vendégeként a 31. percben megszerezte a vezetést. Nagy Ádám a tizenhatos széléről lőtt, a laposan érkező labdát pedig a kapu előtt az Atalantától kölcsönvett, U21-es szerb válogatott Vanja Vlahovics a védeni készülő Marius Adamonis mellett a kapuba lőtte. A magyar középpályás lövéséből tehát gólpassz lett, ebben az idényben a 16. bajnoki meccsén ez volt a második gólpassza.
A Südtirol azonban már az első félidőben egyenlített, a másodikban pedig fordított és 2–1-re nyert, ezzel megelőzte a Speziát a tabellán, és a 14. helyre lépett előre. Nagy Ádámot a 73. percben lecserélték.
LÉGIÓSAINK SZOMBATI PROGRAMJA
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Südtirol–Spezia 2–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Mainz 2–2
Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.
SKÓCIA
Premiership
Celtic–Dundee United 4–0
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett és végig is játszotta a meccset.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
1830: FC Andorra–Cultural Leonese
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron