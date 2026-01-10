Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám lövéséből Vanja Vlahovics szerzett gólt

2026.01.10. 17:11
Nagy Ádámék a Südtirolhoz utaztak, a magyar válogatott középpályás a kezdőcsapatban kapott helyet (Fotó: facebook.com/SpeziaCalcio)
légiósok Spezia B Nagy Ádám Spezia Südtirol
A külföldön, élvonalban vagy másodosztályban szereplő, szombaton pályára lépő magyar labdarúgók közül Nagy Ádám gólpasszt adott az olasz Serie B-ben szereplő Speziában.

 

Az olasz másodosztály 19. fordulójában a Spezia a tabellán a meccs előtt egy ponttal mögötte lévő Südtirol vendégeként a 31. percben megszerezte a vezetést. Nagy Ádám a tizenhatos széléről lőtt, a laposan érkező labdát pedig a kapu előtt az Atalantától kölcsönvett, U21-es szerb válogatott Vanja Vlahovics a védeni készülő Marius Adamonis mellett a kapuba lőtte. A magyar középpályás lövéséből tehát gólpassz lett, ebben az idényben a 16. bajnoki meccsén ez volt a második gólpassza. 

A Südtirol azonban már az első félidőben egyenlített, a másodikban pedig fordított és 2–1-re nyert, ezzel megelőzte a Speziát a tabellán, és a 14. helyre lépett előre. Nagy Ádámot a 73. percben lecserélték. 

LÉGIÓSAINK SZOMBATI PROGRAMJA

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Südtirol–Spezia 2–1
Spezia: Nagy Ádám kezdett, gólpasszt adott, a 73. percben lecserélték.

IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Ironi Tiberias–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Mainz 2–2
Union Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be.

SKÓCIA
Premiership
Celtic–Dundee United 4–0
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett és végig is játszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
1830: FC Andorra–Cultural Leonese
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

 

