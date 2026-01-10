Szűcs Tamásért olasz ajánlatot is kapott a DVSC, de 2029-ig hosszabbított

„A DVSC 2029 nyaráig meghosszabbította Szűcs Tamás szerződését” – írja a dvsc.hu. Hozzátéve, hogy a 20 éves, nagy munkabírású, U21-es válogatott középpályás 2024 nyarán érkezett a Lokihoz, és teljesítményével gyorsan a csapat alapemberévé, a szurkolók egyik kedvencévé vált. Szűcs Tamás eddig összesen 47 NB I-es mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, öt gólt szerzett.

„Az elején talán mi sem gondoltuk volna, hogy Sergio Navarro kinevezésével ekkora lendületet kap a csapat, de ahogy haladtunk előre az időben, láttuk, mennyire eredményes lehet a közös munka. Olyan kapcsolat alakult ki a szakmai stáb és a játékosok között, amely nagyon ritka ezen a szinten, nem tagadom, a személyes kapcsolatok is nagy szerepet játszottak abban, hogy végül a hosszabbítás mellett döntöttem. Bár konkrét ajánlataim voltak Nyugat-Európából, úgy éreztem, most az szolgálja leginkább a fejlődésemet, ha maradok a DVSC-nél. Jól érzem magam, és tavasszal olyan célokért küzdhetünk, amelyek méltóak a klubhoz, a városhoz és a szurkolókhoz” – idézi a dvsc-hu a hosszabbítás kapcsán Szűcs Tamást.

A középpályás annak ellenére döntött a hosszabbítás mellett, hogy információink szerint a télen az NB I-ből és Olaszországból is érkezett vételi ajánlat a játékjogáért.







