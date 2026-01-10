Női kosár NB I: mínusz 17-ről nyert a Pécs, egyetlen ponttal győzött a Sopron

A női kosárlabda NB I-ben a 14 meccs után öt győzelemmel és nyolc vereséggel 7. Csata alaposan meglepte a szombati meccs előtt még veretlen Pécset, ugyanis az első negyedet 11 ponttal megnyerte, a másodikban pedig 17-tel is vezetett 41–24-nél, amire a nagyszünetig öt pontot azért lefaragtak a vendégek (41–29). Az idén már két meccset is nyerő pécsiek – a bajnokságban a Szigetszentmiklós ellen győztek, a héten pedig a Magyar Kupában a címvédő DVTK-t is megverték 17 ponttal – az első félidőben csak 33 százalékkal dobtak.

Az utolsó két negyedre azonban teljesen elfogyott a Csata, 20 perc alatt csak 19 pontot dobtak a hazaiak, a Pécs pedig az Alexa Held, Julia Reisingerová, Török Ágnes trió vezérletével fordítani tudott és 65–60-ra győzött, ezzel megőrizte veretlenségét.

A fél órával később kezdődött meccsen a 3. helyen álló Sopron is meglepetésre sokáig vereségre állt a 6. BEAC vendégeként. A soproniak az utolsó negyed 8. percében Böröndy Viven triplájával egyenlítettek 74–74-nél. Ezután mindkét csapat még a gyűrűbe tudott találni és az utolsó perc 77–76-os hazai vezetésnél kezdődött. A Sopron azonban Tara Wallack sikeres közeli dobásával fordított, és 78–77-re győzött. A fordításban kulcsszerepet játszott a 21 pontos Samantha Fuehring is.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

CSATA TKK–NKA UNIVERSITAS PÉCS 60–65 (26–15, 15–14, 7–14, 12–22)

Budapest, E.ON Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Major, Kapusi, Földesi M.

CSATA: Walker 12/6, RIMDAL 17/6, TÓZER-NEMES 10/3, Hegedűs J. 2, WILLIAMS 8. Csere: Karlócai 2, Boricsics 5/3, Biczó 2, Vári 2, Varga-Aradi. Edző: Tursics Krisztián

PÉCS: Rátkai 3/3, HELD 18/15, Varga A., TÖRÖK Á. 13, JOSEPOVITS 6. Csere: REISINGEROVÁ 15, Studer Á. 4, Tóth O. 2, Szmailbegovics 4/3, Olawuyi. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–5. 7. p.: 19–7. 9. p.: 24–12. 12. p.: 30–15. 15. p.: 37–19. 19. p.: 41–24. 23. p.: 41–37. 27. p.: 46–41. 34. p.: 52–48. 39. p.: 55–59

Kipontozódott: Z. Williams (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Örülök csapatom jó teljesítményének, rendesen meg kellett szenvedni a Pécsnek a győzelemért, a fordulást követően plusz energiákat mozgósított ellenfelünk. A meccs előtt megbeszéltük az öltözőben, hogy félidőnként maximum harmincöt pontot engedélyezhetünk ellenfelüknek, az elsőben huszonkilencen sikerült tartani őket, győzelmet érdemeltünk volna.

Djokics Zseljko: – Csapatom megérdemli a dicséretet, mert mentálisan erősnek bizonyult, hiszen nem mindenkinek sikerül fordítani mínusz 18 pontról, pláne idegenben. Számunkra hasznos és érdekes találkozó volt, hiszen több játékosom sérülést követően jött vissza és duplán értékes, hiszen Dúl Panka nem játszott. Izgalmas találkozót játszottunk.

ELTE BEAC ÚJBUDA–SOPRON BASKET 77–78 (31–19, 18–20, 14–20, 14–19)

Budapest, Gabányi-sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Jankovics, Szilágyi, Csák

BEAC: MOORE 15/6, Varga S. 8/6, DRAHOS 17/6, FÁRBÁS ELIZA 13/3, OZOLA 15/6. Csere: Dobó 4, Dalce, Vég-Dudás 2, Szauter 3/3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

SOPRON: Papp K. 13/9, BÖRÖNDY 15/6, Sinka-Pálinkás, Sitku 5/3, FUEHRING 21. Csere: LACZKÓ 11/3, WALLACK 13/3, Rokob, Jevtovics. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 4. perc: 16–6. 7. p.: 28–10. 12. p.: 33–23. 17. p.: 43–35. 22. p.: 56–43. 28. p.: 59–55. 33. p.: 68–64. 38. p.: 74–74

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – A Sopron kihasználta a gyengeségeinket, elsősorban azt, hogy a belső poszton nem tudtuk tartani őket. Sajnálom, hogy hagytuk, hogy többnyire az ő akaratuk érvényesüljön ezen a területen, még akkor is, ha fizikailag ők egyértelműen erősebbek, magasabb szintet képviselnek nálunk. Megvolt az esélyünk a győzelemre, a végjátékban hármat hibáztunk.

Gáspár Dávid: – Nehéz mérkőzés volt, kiélezett helyzetek, sok rizikós döntést kellett meghozni. Le a kalappal a játékosok előtt, hogy a második félidőben ilyen szépen sikerült váltaniuk. Nem számítottam könnyű mérkőzésre, azért sem, mert a pénteki edzésen eltörött egy orr és egy vállsérülés is történt. Továbbra is rengeteg olyan játékosunk hiányzik a keretből, akik által a csapat tudna fejlődni.

VBW CEKK CEGLÉD–TFSE 60–77 (16–15, 13–8, 15–25, 16–29)

Cegléd, 297 néző. Vezette: Dr. Németh P., Nagy B., Gombos M.

CEGLÉD: WALKER 26/9, Albert 6, Farkas, KIRÁLY 3/3, SZÉKI-BARNAI 15. Csere: Szoboszlai M. 5, Felső, Serestyén, Zsámár P. 5/3. Edző: Földi Attila

TFSE: Donarski 19/9, DÚL T. 16/9, Vladár 4, Mányoky 14/3, TÓTH F. 14/6. Csere: Vígh, Gábor, Kádár, BERNÁTH 10. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 7. p.: 10–11. 13. p.: 21–17. 15. p.: 23–17. 18. p.: 27–21. 23. p.: 33–29. 25. p.: 37–36. 28. p.: 42–40. 33. p.: 49–57. 37. p.: 56–68. 39. p.: 58–74

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Az első félidőben jól játszottunk, de a másodikra nem tudtuk tovább vinni az agresszív védekezést, félve kosárlabdáztunk, úgy gondolom, hogy ott ment el a mérkőzés. Erre a jövőben jobban kell majd figyelnünk.

Hegedűs Péter: – Elfogadhatatlan produkciót mutattunk az első félidőben, ami előtt értetlenül állok. Ezt a nagyszünetben megbeszéltük, és annak örülök, hogy a második félidőben meg tudtuk mutatni, hogy mit is tudunk valójában. Örülök a győzelemnek.

VASAS AKADÉMIA–TARR KSC SZEKSZÁRD 73–86 (21–23, 15–26, 12–20, 25–17)

Budapest, Pasaréti út, 150 néző. Vezette: Lengyel, Sörlei, Nagy Zs.

VASAS: ANGYAL B. 24/12, Czirkos, Madár E. 2, JÁHNI 20/6, KISS A. 11/3. Csere: Szerencsés 2, Gyöngyösi, Molnár-Budácsik 5/3, Kendelényi, Szirony 9/6, Szoboszlai. Edző: Nenad Markovic

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 20/12, Holcz 4, DOMBAI 18/9, Szűcs G. 6, GAKDENG 14. Csere: THEODOREÁN 8/6, KARLEN 13/3, Nyári 3/3, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–7. 7. p.: 18–13. 12. p.: 23–27. 15. p.: 26–35. 18. p.: 32–42. 23. p.: 39–51. 27. p.: 46–56. 33. p.: 55–70. 37. p.: 66–80

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovic: – Jó energiával játszottunk, és úgy gondolom, ez elmondható rólunk általánosságban az utóbbi időben. A szívünk és az eszünk is a helyén volt, hiszen huszonkét pontos hátrányból is fel tudtunk zárkózni. Továbbra is a rutin hiányzik a legjobban, amihez azonban idő kell.

Magyar Bianka: – Kemény mérkőzésre számítottunk, hiszen a Vasas fiatal, lelkes és tehetséges játékosokból áll, tudtuk, hogy végig nyomást gyakorolnak majd ránk. Fegyelmezett kezdésre volt szükség, és azt gondolom, hogy az első félidőnk majdnem tökéletesre sikerült. A negyedik negyedben volt, hogy kicsit döcögött a játékunk és eladtunk néhány labdát. Jó dobásokat vállaltunk, a tripla százalékkal is elégedett vagyok.