Gyorskorcsolya Eb: ötödik a magyar trió férfi csapatsprintben



Az olimpia műsorán nem szereplő számban a hazai közönség örömére a lengyel hármas győzött 1:20.229 perccel a hollandok és a norvégok előtt úgy, hogy a dobogós csapatokat mindössze kilenc századmásodperc választotta el egymástól. A mieink 1:22.920 perccel zártak ötödikként, egyedül a finneket előzték meg a hat válogatottat számláló mezőnyben.

Női 500 méteren kettős hazai siker született: Kaja Ziomek-Nogal 37.791 másodperccel szerezte meg az aranyérmet honfitársa, Andzelika Wójcik előtt. A legrövidebb egyéni távon Bíró Hanna 40.058 másodperccel 12. lett. Férfi 5000 méteren is a lengyelek örülhettek Vladimir Semirunniy révén.

Szombaton az egyetlen szám, amely nem lengyel győzelemmel ért véget, a női 1500 méter volt, ugyanis a pénteki 3000 méterhez hasonlóan a norvég Ragne Wiklund bizonyult a leggyorsabbnak 1:56.241 perccel. Mercs Abigél a 16 indulóból 15. lett 2:09.565 perccel.

A legjobb magyar gyorskorcsolyázó, a dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim Minseok kihagyja a kontinensviadalt, mert Japánban edzőtáborozik az olimpiai felkészülés jegyében. A milánói játékokra 1000 és 1500 méteren is kvótát szerzett.

GYORSKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki

Férfi 5000 m

1. Vladimir Semirunniy (lengyel) 6:11.134 perc

2. Riccardo Lorello (olasz) 6:14.497

3. Davide Ghiotto (olasz) 6:17.009

Férfi csapatsprint

1. Lengyelország 1:20.229 perc

2. Hollandia 1:20.242

3. Norvégia 1:20.319

…

5. Magyarország 1:22.920

Női 500 m

1. Kaja Ziomek-Nogal (lengyel) 37.791 mp

2. Andzelika Wójcik (lengyel) 38.274

3. Isabel Grevelt (holland) 38.372

…

12. Bíró Hanna 40.058

Női 1500 m

1. Ragne Wiklund (norvég) 1:56.241 perc

2. Nikola Zdráhalová (cseh) 1:56.539

3. Chloé Hoogendoorn (holand) 1:57.649

…

15. Mercs Abigél 2:09.565

