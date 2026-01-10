Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Kazincbarcika 62 perc alatt nyert Dunaújvárosban

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 18:43
null
Fotó: Czinege Melinda (archív)
Címkék
férfi röplabda Extraliga Kazincbarcika Dunaújváros
A Kazincbarcika 62 perc alatt három játszmában győzött a Dunaújváros otthonában a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.

Árva Milán 16, Cziczlavicz Dávid 12 ponttal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Lampert Ádám 11 pontig jutott.

Az újvárosiak sorozatban 72. alkalommal kaptak ki a bajnokságban.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga
Alapszakasz
Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–11, –20, –18)

Később
18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau 
18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE 
19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE

(MTI)

 

férfi röplabda Extraliga Kazincbarcika Dunaújváros
Legfrissebb hírek

Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:34

Felkészülés: belga ellenféltől kapott ki a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:07

Ukrán támadó a Kazincbarcika első téli érkezője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.05. 18:42

Férfi röplabda Extraliga: a Pénzügyőr és a Kazincbarcika is érvényesítette a papírformát

Röplabda
2026.01.04. 15:49

A Kazincbarcika már érdeklődik a válogatott védő iránt

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 13:52

Hazai pofonok Nyíregyházán, hiányos keret Barcikán – kieső helyen telelnek az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 14:04

Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Minden más foci
2026.01.02. 11:55

Férfi röpi: rutinos játékos érkezését jelentette be a MÁV Előre

Röplabda
2026.01.01. 07:24
Ezek is érdekelhetik