Férfi röplabda Extraliga: a Kazincbarcika 62 perc alatt nyert Dunaújvárosban
A Kazincbarcika 62 perc alatt három játszmában győzött a Dunaújváros otthonában a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.
Árva Milán 16, Cziczlavicz Dávid 12 ponttal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Lampert Ádám 11 pontig jutott.
Az újvárosiak sorozatban 72. alkalommal kaptak ki a bajnokságban.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga
Alapszakasz
Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–11, –20, –18)
Később
18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau
18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE
19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE
(MTI)
