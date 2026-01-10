Nemzeti Sportrádió

A magyar kéziválogatott újabb győzelmet ért el Románia ellen az Eb kezdete előtt

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 18:59
null
Újabb győzelem Románia ellen (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-válogatott Chema Rodriguez férfi kézilabda Eb
A magyar válogatott 40–34-re legyőzte Romániát a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság előtti zárt kapus felkészülési mérkőzésen.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a szünetben 18–16-ra vezettek a mieink, akik pénteken nyilvános meccsen 33–23-ra verték meg a románokat.

„Más jellegű meccs volt ez, mint a pénteki, de nagyon hasznos. Mindkét csapat kipróbált más dolgokat, a kísérletezésé volt a főszerep támadásban és védekezésben is” – nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Hozzátette: náluk akadt, ami működött, és akadt, ami nem, vagy nem teljesen jól, de az Európa-bajnokság rajtjáig még tudnak ezeken dolgozni, javítani védekezésben és támadásban, és a tanulságokat tovább vinni.

A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó kontinenstorna kristianstadi csoportjában pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án Izland lesz a mieink ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 40–34 (18–16)

 

magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-válogatott Chema Rodriguez férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda Eb: Rosta Miklós szerint minden pontért meg kell szenvedniük

Kézilabda
11 órája

Bartucz László az Eb előtt: Nem gondolkodunk helyezésben, a lengyelek elleni meccs a fontos

Kézilabda
14 órája

Szita Zoltán: Majdnem mindent eltitkoltunk a taktikánkból

Kézilabda
Tegnap, 21:44

Chema Rodríguez: A kapusok és a védelem között meglett az összhang

Kézilabda
Tegnap, 20:54

Lékai Máté a búcsút követően: Nem lehetek elégedett

Kézilabda
Tegnap, 20:38

Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt

Kézilabda
Tegnap, 19:50

Ilyés Ferenc: A csoportból tovább kell jutnunk

Kézilabda
Tegnap, 19:17

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

Kézilabda
Tegnap, 18:51
Ezek is érdekelhetik