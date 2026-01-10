A magyar kéziválogatott újabb győzelmet ért el Románia ellen az Eb kezdete előtt

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a szünetben 18–16-ra vezettek a mieink, akik pénteken nyilvános meccsen 33–23-ra verték meg a románokat.

„Más jellegű meccs volt ez, mint a pénteki, de nagyon hasznos. Mindkét csapat kipróbált más dolgokat, a kísérletezésé volt a főszerep támadásban és védekezésben is” – nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Hozzátette: náluk akadt, ami működött, és akadt, ami nem, vagy nem teljesen jól, de az Európa-bajnokság rajtjáig még tudnak ezeken dolgozni, javítani védekezésben és támadásban, és a tanulságokat tovább vinni.

A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó kontinenstorna kristianstadi csoportjában pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án Izland lesz a mieink ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 40–34 (18–16)