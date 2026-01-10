Kilenc éve irányítóként Super Bowlba vezette csapatát, most az elnöke lett

Ryan első feladata új pozíciójában az lesz, hogy megtalálja a Falcons új általános igazgatóját és vezetőedzőjét. Blank a napokban Raheem Morris edző és Terry Fontenot igazgató munkáját is megköszönte azután, hogy sorozatban három idényt 8–9-es mérleggel zárt.

Ryan a 2008-as draft harmadik választottjaként lett az Atlanta irányítója, első évében a rájátszásba segítette csapatát, amellyel összesen hatszor szerepelt a playoffban. A legsikeresebb a 2016–2017-es idénye volt, akkor a Super Bowlba jutott a Falcons, és 28–3-ra vezetett a New England ellen, mielőtt a Patriots fordítani tudott.

2021-ben távozott, volt még egy idénye az Indianapolisnál, majd visszavolunását követően a CBS tévétársaság NFL-szakértőjeként dolgozott. A Falconsnak 2017 óta nem volt pozitív mérlegű idénye, Blank reméli, Ryan vezetésével sikerül visszatérni a sikeres útra.