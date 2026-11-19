Ahhoz képes, hogy 7:1-gyel kezdte a MÁV Előre a találkozót, gyorsan felébredek a vendégek, hiszen 7:7-nél már egyenlő volt az állás, a szett közepén pedig már fordítottak is a svájciak. Ugyan ekkor még sikerül visszazárkóznia a hazaiaknak, de 17:17 után sorozatban hat pontot szerzett a Jona és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a játszma sorsa (18:25).

Ez még belefér, de a már kevésbé, hogy a következő játszmában is ők vezettek 3:0-ra. Szerencsére ekkor meg a házigazdák jöttek ki még időben a gödörből, és sikerül gyorsan fordítani. Hat ponttal is vezettek már, de ezt meg a vendégek dolgozták le és egyenlítettek 20-nál. Ezt követően viszont a fehérváriak percei következtek, akik a második szettlabdával végül le is tudták zárni a játszmát (25:22).

A harmadik felvonásban aztán folytatódott a hullámzó játék, mert ekkor meg gyakorlatilag végig a svájciak vezettek, s bár egyszer-egyszer sikerült felzárkózni rájuk, a végjátékban már magabiztos előnyük volt, amit meg is tartottak (21:25).

A vendégek ekkor már csak egy játszmára voltak a továbbjutásól, míg a MÁV Előrének hármat kellett volna nyernie sorozatban, ráadásul megint három svájci ponttal kezdődött játékrész. Ugyan a szett közepéig egyser még sikerült visszazárkóznia a fehérváriaknak két pontra, de egy újabb svájci sorozat után eldőlni látszott a mérkőzés és a továbbjutás sorsa, ráadásul ekkor már a MÁV Előre játékosaiban sem érződött a hit. A végén hat meccslabdája is volt a Jonának, a másodikkal pedig le is zárták a mérkőzést (19:25).

A mérkőzés legeredményesebb játékosai a MÁV Előre légiósai, Jan Jirásek és Chavers Corey voltak 17-17 ponttal, a vendégeknél Luca Ulrich 15 pontot szerzett.

FÉRFI RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

MÁV ELŐRE FOXCONN–TSV JONA (svájci) 1:3 (–18, 23, –21, –19)

Tatabánya, 400 néző. V: Zenullari (albán), Käpa (észt)

MÁV ELŐRE: JIRÁSEK 17, Ambrus 4, Vulikics 1, Corey 17, Eke 2, VARGA P. 15. Csere: Takács M. (liberó), Luna Slaibe 6, Péter A., Bandi. Edző: Alekszandar Milivojevics

JONA: Birchler 4, WARREN 10, Caviezel 9, EZEONU 14, Lietzke 5, ULRICH 15. Csere: Weiss, Blaser (liberók), Süess 5, Schilke, Hammer, Wermelinger 1, Finschi. Edző: Antonio Bonelli

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 7:1, 7:7, 10:8, 11:14, 15:15, 17:17, 18:23. 2. játszma: 0:3, 5:4, 10:7, 12:8, 16:10, 19:15, 20:20, 22:20, 24:21. 3. játszma: 0:2, 4:4, 5:8, 6:10, 9:11, 12:13, 13:17, 14:20, 19:22, 20:24. 4. forduló: 0:3, 3:8, 7:9, 8:14, 13:17, 16:20, 18:24

Továbbjutott: a Jona, kettős győzelemmel (6:3)