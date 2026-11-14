Férfi röplabda Extraliga: szetthátrányból fordított a Pénzügyőr

Komoly veszteség érte a héten a Pénzügyőrt, hiszen egyik alapemberük, Thomas Lescay súlyos ujjsérülést szenvedett, így a Miskolc elleni találkozón nélküle kellett felvenniük a versenyt. Talán ez is érezhető volt a teljesítményükön, no meg a vendégek is remekül játszottak az első szettben, így a végjátékban 22:21-es PSE-vezetést követően már csak ők szereztek pontot, megszerezve a vezetést.

A második játszmára aztán feladót cserélt Toronyai Miklós és a hazaiaknak a nyitásai is feljavultak, ez pedig sok volt a miskolci csapatnak, így a következő két szettet nagyon simán hozta a Pénzügyőr és megfordította az állást.

a negyedik felvonásban aztán összeszedték magukat a hazaiak és végig riválisuk nyomában loholtak, a szoros végjátékban azonban ezúttal a fővárosiak akarata érvényesült.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

PÉNZÜGYŐR SE PRO SOURCE–MISKOLCI EAFC-PEKA BAU 3:1 (–22, 16, 17, 21)

Kőér u., 95 néző. V: Villás, Takács Á.

PÉNZÜGYŐR: Kovács Z. 6, Török S. 2, SZALAI 14, Mihálovits 7, L. LESCAY 17, POZZOBON 16.Csere: Bán (liberó), Gniecki. Edző: Toronyai Miklós

MEAFC: Hechavarria 4, Fenyvesi B. 4, Garan 8, ELLEH 22, Veres 6, Iván B. 6. Csere: Fenyvesi D. (liberó), Faragó 1, Fülöp, Gombkötő. Edző: Kovács Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 7:7, 13:9, 14:12, 16:16, 18:19, 22:21. 2. játszma: 3:0, 13:5, 14:8, 16:9, 18:10, 23:16. 3. játszma: 3:0, 12:4, 18:13, 24:16. 4. forduló: 0:1, 4:2, 6:7, 9:8, 12:10, 13:14, 20:18, 23:21

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Négy pontos előnyt harcoltunk ki az első játszmában, de kommunikációs problémák miatt a fogadásunk nem volt rendben, amit ki is használtak a miskolciak. A második szettől magasabb fokozatba kapcsoltunk, a negyedikben viszont talán elhittük, hogy zsebben a győzelem, kicsit el is fáradtunk fejben, csökkent a fókusz, ezért nagyot kellett küzdeni a végén, de sikerült kiharcolni a győzelmet.

Kovács Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, hatékonyan szerváltunk és végig partiban voltunk a Pénzügyőrrel, és meg is nyertük az első szettet. Ezután viszont feladót cseréltek a hazaiak és jöttek a kellemetlen szerváik is, amikkel egyszerűen felőröltek minket. Mindezek ellenére nem vagyok elkeseredve, mert sok pozitívumot is láttam a meccsen, de ezen a szinten sokkal stabilabbnak kell lennie a nyitásfogadásnak. Ki kell emelnem átlónkat, Elleh Jonathant, aki végig bátran támadott és 22 pontjával a meccs legeredményesebbje lett.