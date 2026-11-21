Az első két játszma szoros küzdelemben dőlt el, de a harmadikban már egyértelműen a PSE volt a jobb. A Pénzügyőr két vereséggel indította a bajnokságot, azóta viszont sorozatban a negyedik győzelmét aratta, és az élen áll a tabellán.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

PÉNZÜGYŐR SE PRO SOURCE–DEBRECENI EAC 3:0 (24, 25, 13)

Kőér u., 95 néző. V: Villás, Bátkai-Katona

PÉNZÜGYŐR: Kovács Z. 10, Gniecki 3, SZALAI 5, Mihálovits 2, L. LESCAY 16, POZZOBON 22. Csere: Bán (liberó), Török S. 1. Edző: Toronyai Miklós

DEAC: Toma 4, Óhidi 3, KISS D. 7, Kiss I. 2, PAVLJUK 18, MEIUS 19. Csere: Török Zs. 1, Harangi (liberók). Edző: Fodor Antal

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:5, 7:11, 9:12, 11:16, 19:17, 20:20, 23:24. 2. játszma: 1:3, 5:5, 6:8, 9:9, 12:15, 16:15, 17:18, 19:18, 20:22, 23:24. 3. játszma: 6:1, 13:5, 14:9, 20:10, 24:12