Csak aranyszettel juthat tovább a Kaposvár a férfi röplabda BL-ben
Sima, 3:0-s vereséget szenvedett a Fino Kaposvár hazai pályán, a Bajnokok Ligája selejtezőjének első mérkőzésén, a horvát Mladost Zagrebtől.
Részletek hamarosan…
FÉRFI RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FINO KAPOSVÁR–MLADOST ZAGREB (horvát) 0:3 (–23, –15, –20)
Kaposvár, 815 néző. V: Kälin (svájci), Pop (román)
FINO: Dávid 7, Campbell 1, STEELE 20, Bögöly 4, Grigoriev 5, Magyar 1. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Medina, Wetjen. Edző: Zoran Kedacic
MLADOST: Zeljkovic 11, PERIC 13, ANDRIC 20, POKERSNIK 9, Jakopec 5, Zhukouski 2. Csere: Kumagaj (liberó). Edző: Toni Kovacevic
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 2:7, 5:8, 8:9, 9:13, 11:17, 15:18, 17:19, 20:21, 20:23, 22:24. 2. játszma: 0:1, 2:4, 5:4, 5:9, 9:11, 10:14, 13:19, 15:23. 3. játszma: 0:1, 4:3, 6:9, 9:10, 12:18, 20:23
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