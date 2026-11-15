Férfi röplabda Extraliga: Kaposváron nyert rangadót a MÁV Előre

A fordulatos mérkőzésen a székesfehérváriak szereztek vezetést, de a címvédő Kaposvár fordítani tudott. A negyedik játszmában a vendégek azonban egyenlíteni tudtak és kiharcolták a döntő szettet, ami hatalmas küzdelmet hozott. A fordulatos játszma végén a házigazda jutott meccslabdához, de ezt hárította a MÁV Előre. Az utolsó két labdamenetben aztán a hazaiak addigi legjobbja, Jacob Steele kétszer is olyan szerencsétlenül ért a labdához, ami végül a vendégek győzelmét eredményezte, akik sikerükkel a tabella élére álltak, de csak egy pont előnyük van az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó kaposváriak, illetve a Pénzügyőr Pro Source előtt.

Ami a másik meccset illeti. Az első játszmát még nagy csatában, a másodikat viszont már fölényesen nyerték a debreceniek a TFSE ellen, és sokáig a harmadikban is ők vezettek, azonban a végjátékot ezúttal elbukták. Ráadásul ettől vérszemet kaptak a vendégek, akik a negyedik szett közepén már hat ponttal is vezettek, a végjáték azonban ezúttal a hazaiaknak sikerült jobban.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

FINO KAPOSVÁR–MÁV ELŐRE FOXCONN 2:3 (–22, 19, 17, –19, –16)

Kaposvár, 654 néző. V: Barabás, Adler

FINO: DÁVID CS. 8, Campbell 7, Steele 29, Bögöly 7, GRIGORIEV 11, Magyar 4. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Laczó. Edző: Zoran Kedacic

MÁV ELŐRE: Ambrus 9, VARGA P. 12, Jirásek 14, EKE 10, Vulikics 6, CHAVERS 27. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Péter A. 1, Luna Slaibe 1. Edző: Alekszandar Milivojevics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:4, 5:9, 11:12, 12:15, 16:17, 20:23, 22:23. 2. játszma: 0:2, 8:4, 10:7, 14:8, 17:14, 20:14, 21:18, 24:18. 3. játszma: 5:1, 6:5, 7:8, 13:10, 17:12, 20:13, 24:16. 4. játszma: 1:0, 3:3, 5:7, 7:10, 11:13, 13:18, 15:18, 16:22, 19:23. 5. játszma: 1:3, 3:6, 8:7, 9:10, 12:10, 14:13

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Természetesen erre számítottunk, hiszen ez egy magyar rangadó. A MÁV Előrének ismét nagyon jó csapata van, úgyhogy tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Egész héten azon dolgoztunk, hogy megtaláljuk a ritmusunkat, és a lehető legjobb röplabdánkat tudjuk játszani. Ma talán egy kicsit jobban nyitottak nálunk, különösen taktikai szempontból voltak nagyon jók. Nehezen fogadtuk a float nyitásaikat, de a pörgetett szerváikkal is meggyűlt a bajunk, különösen a mérkőzés végén. Nem nagyon van mit mondani. Ez az első vereségünk a szezonban. Azt is meg kell érteni, hogy nagyon koncentrálunk az európai kupaszereplésre és a Bajnokok Ligája selejtezőire, ami rengeteg energiát vesz ki belőlünk. Ez ma is látszott, egyértelműen nem mi voltunk a frissebb csapat a pályán. De ez nem lehet kifogás. Gratulálok a MÁV Előrének, jól játszottak!

DEBRECENI EAC–TFSE 3:1 (21, 15, –22, 23)

Debrecen, 100 néző. V: Radasovszki, Villás

DEAC: Toma 4, Óhidi 3, KISS D. 7, Kiss I. 2, PAVLJUK 18, MEIUS 19. Csere: Török Zs. (liberó). Edző: Fodor Antal

TFSE: Tóth K. 5, Kiss B. 3, Tóth M., Balázs B. 11, Dóczi 3, MAJOROS 12. Csere: Laczi, Szalaki (liberók), Füzék 2, Tamási, KUN 6. Edző: Bartal Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 4:5, 8:5, 9:9, 11:9, 12:13, 14:16, 20:17, 22:21. 2. játszma: 5:1, 8:2, 10:6, 13:7, 16:13, 21:15. 3. játszma: 2:1, 3:4, 8:6, 12:9, 15:11, 16:15, 18:20, 19:22, 21:24. 4. játszma: 1:0, 3:5, 6:10, 9:14, 11:17, 16:18, 19:19, 21:22, 23:22

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Nehéz győzelem volt, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott mindkét csapat. Voltak ugyan megingások, de ezeket jobban kezeltük és az utolsó játszmában is vesztes helyzetből tudtunk felállni.

Bartal Gergely: – Sajnálom, hogy az első két szettben nem úgy játszottunk, ahogy tudunk. A harmadik játszmától cserékkel frissítettem a csapatot, ami be is jött, szépítettünk és a negyedik játszmában is vezettünk már hat ponttal, amikor csináltunk három butaságot és ezzel visszaadtuk az esélyt a debrecenieknek, akik élni is tudtak ezzel.