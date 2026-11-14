Háromszettes győzelmek a női röplabda Extraligában

Izgalmas mérkőzésre volt kilátás Székesfehérváron, ahol a női bajnokságban a hatodik helyen álló MÁV Előre Foxconn a negyedik Szent Benedek RA-t fogadta. A várt izgalmakból azonban végül kevés realizálódott, mert a hazaiak a mérkőzés nagy részében kézben tartották a vezetést. Ugyan az első játszmában 18:17-nél, a másodikban pedig 19:19-nél még soros volt az állás, a végén azonban négy, illetve három szettlabdája is volt Kaszap Tamás csapatának, a harmadik szettben pedig 22:23-as állásnál fejezték be a meccset sorozatban három ponttal, így végül három játszmában diadalmaskodtak. A találkozó legeredményesebb játékosa, a vendégek válogatott négyes ütője, Kiss Gréta volt 16 ponttal, míg a győztes csapatban Olivia Bell 14-ig jutott.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–SZENT BENEDEK RA 3:0 (21, 23, 23)

Székesfehérvár, 95 néző. V: Szarka, Mezőffy Zs.

MÁV ELŐRE: Rieder 6, Lazurenko 1, BELL 14, HOLLÓSI D. 8, THALKEN 11, Koeva 10. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi, Király-Tálas. Edző: Kaszap Tamás

SZBRA: KISS G. 16, Öhman 8, Passaro 1, Dzakovics 14, Nyers 3, Perotto 6. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 8:8, 11:10, 17:13, 18:17, 21:18, 24:20. 2. játszma: 0:1, 6:2, 7:5, 11:6, 11:11, 17:14, 19:19, 24:21. 3. játszma: 0:2, 9:6, 13:7, 15:12, 19:19, 21:19, 22:23

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Nehéz mérkőzés volt, de a lányok nagyon jól fókuszáltak és le tudtuk csökkenteni a ki nem kényszerített hibáinkat. Nagyon hatékonyan nyitottunk és a blokkvédekezésünk is jól működött.

Matteo Freschi: – Nehéz ezt a vereséget megemészteni, hiszen minden egyes szettben közel álltunk a sikerhez, és az utolsó pillanatig pontról pontra küzdöttünk. Ugyanakkor pozitívumokat is magunkkal vihetünk a mérkőzésből. Bár a teljesítményünk nem volt végig kiegyensúlyozott, így is sikerült meccsben maradnunk és magas szinten játszanunk. Mostantól már a szerdai mérkőzésre összpontosítunk.

A székesfehérvárihoz hasonló forgatókönyv szerint zajlott a dobogóra pályázó Újpest és az újonc Veszprém csatája is, csakhogy a betegséggel és kisebb sérülésekkel bajlódó vendégcsapattól ez kifejezetten szép eredmény volt. Az első szettben 19:17 után indult be a lila henger a z összességében 20 pontig jutó Krisztina Jordanova nyitásainak köszönhetően, míg a harmadikban 15:10-re még a vendégek vezettek, és végül 21:21 után vitték dűlőre a dolgot a lilák.

ÚJPESTI TE–VESZPRÉMI ESC 3:0 (17, 17, 21)

Szilágyi u., 108 néző. V: Barabás, Adler

UTE: Szlavcseva 4, CRUZ 13, NACSA-PEKÁRIK 6, Avdyli 8, JORDANOVA 20, Szerényi 5. Csere: Nagy-Hegyesi, Pusztai (liberók), Piros 1. Edző: Alejandro Altamirano

VESZPRÉM: Kiss E. 3, Turcsányi 1, DAVIS 14, Molnár F. 3, Altorjay 5, Smith 6. Csere: Bődi (liberó), Tarr 3, Spándli 2, Kéri. Edző: Mészáros Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:3, 7:4, 9:10, 12:11, 12:13, 19:14, 19:17. 2. játszma: 1:0, 4:4, 8:5, 13:7, 16:13, 21:14, 23:17. 3. játszma: 2:4, 6:10, 10:15, 16:17, 21:21

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – A legutóbbi mérkőzésen elszenvedett vereség után nagyon fontos volt, hogy a Veszprém ellen győzni tudjunk. A jövő héten éppen ellenük folyatjuk majd a Magyar Kupában.

Mészáros Péter: – Ahhoz képest, hogy betegség és sérülés miatt változtatni kellett a kezdőcsapaton, helyenként egészen jól játszottunk, mert a lányok betartották, amit megbeszélünk, és voltak biztató jelek is. Sajnos a sok nyitásrontás és az, hogy beragadtunk egy-egy állásba, megpecsételte a sorsunkat.