Nagy csatában verték a lilák a MÁV Előrét a női röplabda Extraligában

A fővárosiak az első játszmát viszonylag simán nyerték, azonban a székesfehérváriak a másodikban végig vezetve visszavágtak. A harmadik felvonás elején is fej fej mellett haladt a két csapat, a közepén azonban megléptek a lilák és végül újra kiharcolták a vezetést.

A fordulatos negyedik játszma végén, 21:21 után sorozatban háromszor is a hazaiak voltak eredményesek, azonban a három mérkőzéslabdából kettőt is hárítottak a vendégek, azonban egy időkérés után nyitást rontottak, amivel le is zárult a találkozó.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

ÚJPESTI TE–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:1 (20, –20, 18, 23)

Szilágyi u., 223 néző. V: Varjasi, Adler

UTE: Szlavcseva 1, Akopova 5, NACSA-PEKÁRIK 11, MIlJEVICS 16, CRUZ 13, Szerényi 6. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Jordanova 7. Edző: Alejandro Altamirano

MÁV ELŐRE: Bell 14, Rieder 8, Király-Tálas, Kojeva 13, Hollósi 8, Thalken 11. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 3, Lazarenko 1, Szili, Milivojevics. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 2:3, 6:4, 6:6, 13:8, 15:13, 21:16, 24:18. 2. játszma: 0:4, 5:7, 6:10, 9:10, 11:15, 14:16, 15:20, 18:21, 19:23. 3. játszma: 1:0, 3:4, 6:5, 10:8, 16:9, 21:14, 23:18. 4. játszma: 0:1, 7:3, 8:7, 12:8, 14:12, 16:17, 20:18, 21:21, 24:21

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – A bajnokság első mérkőzése mindig nehéz, lesz még mit javítani támadásban és védekezésben is, de a leglényegesebb, hogy sikerült megszereznünk a három pontot.

Kaszap Tamás: – Az idény első fordulójához illő találkozó volt, mindkét oldalon voltak megingások. Kicsit lassan kezdtünk, de aztán felvettük a ritmust. Nyilván jobban örülnék egy győzelem után, de a játék képével így is elégedett vagyok.