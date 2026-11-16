A házigazda Fatum Nyíregyháza és a TFSE is egy győzelemmel állt a forduló előtt, mindkét csapat a Veszprémet győzte le 3:2-re. A mérkőzésen rendre a fővárosiak szereztek vezetést, a márciusban kupadöntős hazaiak azonban mindig egyenlíteni tudtak. Az ötödik játszmában aztán a 36 pontig jutó Erőss Mirtill vezérletével megint a fővárosiak akarata érvényesült, akik győzelmüknek köszönhetően megelőzték riválisukat a tabellán.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

FATUM NYÍREGYHÁZA–TFSE 2:3 (–22, 24, –18, 18, –12)

Nyíregyháza, 200 néző. V: Radasovszki, Villás

FATUM: Berkó 2, GODÓ 25, De Mango 14, Dani 7, PAMPUCH 15, Lászlop 6. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martínez 5, Földi, Piószegi, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

TFSE: Batházi 6, Márkus 7, SZABÓ K. 13, ERŐSS 36, Kurucz 3, NAGY V. 12. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Baksa 1, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:4, 7:5, 8:9, 10:12, 14:13, 14:16, 19:17, 22:22. 2. játszma: 0:2, 8:6, 9:12, 11:12, 12:17, 15:18, 22:20, 24:23. 3. játszma: 1:3, 3:8, 8:9, 10:16, 13:17, 15:22, 17:24. 4. játszma: 0:4, 9:6, 14:8, 15:13, 20:15, 24:17. 5. játszma: 2:1, 4:5, 6:8, 7:11, 12:13

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Nagyon fájó ez a vereség, pláne úgy, hogy egész héten arra készültünk, hogy kikapcsoljuk a játékból Erőss Mirtillt, aki ezek után 36 pontot szerzett a mérkőzésen. Sokat kell még javítanunk a játékunkon.

Jókay Zoltán: – Le a kalappal a csapat előtt, mert végig elhitték, hogy van keresnivalónk a mérkőzésen. Sajnos még mindig benne van a játékunkban, hogy nagy előnyről is játszmát bukjunk, de a fontos, hogy a végén össze tudtuk szedni magunkat, és megnyertük a mérkőzést.