LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–0
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3224 néző. Vezette: Bogár
ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics (Vlijter, 56.), Maier (Ademi, 85.), Szendrei N., Krajcsovics (Tijani, 65.) – Matko, Amenyido (Varga M., 86.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
KISVÁRDA: Popovics – Soltész D., Lippai, Chlumecky, Melnik – Bíró B., Soltész I. (Youga, 71.), Szikszai (Babják, 67.), Mesanovic (Jordanov, 67.) – Herc (Mbock, 84.), T. Balogun (Novothny, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila
Sárga lap: Zeke (85.), Novothny (90+3.), ill. Babják (85.)
Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője
– Hány helyzet kell az Újpestnek, hogy egy gólt szerezzen?
– Lehet, ennél is több… Nem lehet minden meccsen ennyi helyzetet kialakítani, sokkal hatékonyabbnak kell lenni a kapu előtt. Dárdai Pállal is arról beszéltünk, ez nehéz szituáció, amikor a Kisvárda új edzővel, zártan védekezve az egy pontért jön, és egy-egy kontraakcióra épít. Még szerencse, hogy egy hiba után nem kaptunk kontragólt, az lett volna mindennek a teteje. Gyártottuk a helyzeteket – a gólokat kellett volna.
– Pusztán pech, hogy mind kimarad, vagy valami más is?
– Nyilván nem csak az, azon is múlik, hogy tartod a lábad, mennyire koncentrálsz, mennyire akarod, hogy azzal az egy mozdulattal megnyerd a csapatodnak a meccset. Gyakorolunk, gyakorolunk, de a játékosoknak is felelősséget kell vállalniuk.
– Aljosa Matko középen kezdett, Matija Ljujics a szélen: mi volt az elképzelés?
– Korábban előfordult, hogy egyoldalasak voltunk, ezen akartam változtatni, illetve a kisvárdai védekezést olyan játékosokkal feltörni, akik megvillannak, tudnak beadni, kezdeményezni. Az aszimmetrikus felállásunk azt is szolgálta, hogy labdavesztésnél legyen meg a visszatámadás, és ne fussanak át rajtunk.
Kuttor Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Ilyen bemutatkozásról álmodott?
– Én mindig nyerni szeretnék, meg is volt ehhez a terv, amit próbáltunk megvalósítani. Idővel azért szeretnénk ennél is többet nyújtani.
– Azért becsben tartják a Megyeri úton megszerzett pontot?
– Hogyne, értékes ponttal gazdagodtunk, mégpedig igencsak jó erőkből álló csapat otthonában. Két hét munka után olyan elképesztően nagy változtatásokat nem lehet végrehajtani, az idő rövidsége miatt nem is szerettünk volna. Aki pályára lépett, a legjobb teljesítményt igyekezett nyújtani, de a mostani döntetlen valódi csapatmunka volt.
– Ha a szívére teszi a kezét, s tekintve, hogy hány ordító helyzetet rontott el az Újpest, akkor kimondja, hogy szerencsén is múlt a döntetlen?
– Volt helyzete az Újpestnek, ezt elismerem, de azt is hozzáteszem, hogy nekünk is akadt gólszerzési lehetőségünk. Mindkét csapatnak volt olyan periódusa, amikor betalálhatott volna, és lehet, ha sikerül valamelyiknek, egy nullára megnyeri a mérkőzést. Az összképet tekintve azonban igazságosnak gondolom a döntetlent.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Zimmermann Márió
Puskás Akadémia: Lehoczki B. – Orján (Pál, 76.), Golla, Harutyunjan, Ormonde-Ottewill – Okeke (Nissila, 63.), L. Duarte – Dárdai P. (Vékony, 56.), Kern (Varga Zs., 56.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 56.). Vezetőedző: Babó Levente
MTK Budapest: Fadgyas – Varju (Hinora, 34.), Beriasvili, Armalas, Kovács P. – Kata, Zubor (Bognár I., 63.), Szuhodovszki (Zeljkovic, 80.) – Jurek, Nyers, Komáromi Gy (Kerezsi, 63.). Vezetőedző: Szabics Imre
Gólszerző: Dárdai P. (21.), ill. Nyers (55.), Jurek (75. – 11-esből)
Kiállítva: Golla (74.), ill. Armalas (88.)
Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Egy félidő után előnyben voltak, mégis vereség lett a vége. Mi történt?
– Nem volt nagy intenzitású mérkőzés, viszont a vezető gólunkig látszott, mit akarunk játszani. Utána visszaestünk, mintha őrizni akartuk volna az előnyt.
– Mit érzett a kispadon, amikor védelmének talán legbiztosabb tagja, Wojciech Golla két súlyos hibát is elkövetett?
– A legnagyobb hiba az enyém: Wojciech Golla kevesebbet edzett a héten, nem volt ideális állapotban, és bár tisztában voltam vele, kockázatos pályára küldeni, azt a döntést hoztam, hogy játszik.
– Hazai pályán szenved a Puskás Akadémia, min kellene változtatni, hogy ez a tendencia megváltozzon?
– Úgy látszik, ez meghaladja a képességeimet… Ahogyan már mondtam, most nem volt jó állapotban a keret, csütörtökön volt az első edzés, amikor össze tudtuk szedni a csapatot. Hektikus hét van mögöttünk, nem lehetett elvárni, hogy csodálatos állapotban legyen mindenki.
Szabics Imre, az MTK Budapest vezetőedzője
– Ennél szebb bemutatkozást nem remélhetett: a listavezető otthonában szereztek három pontot. Milyennek látta a mérkőzést?
– Az első játékrészben a kelleténél lassabban játszottunk, nem tudtuk a megfelelő területeket megnyitni. Megbeszéltük, gördülékenyebb játékra van szükség, és a második játékrészben sikerült is előrelépni.
– Az első húsz percben a csapata nagyon intenzíven letámadott, ennek ellenére hátránnyal ment szünetre – mire hívta fel a játékosok figyelmét?
– Úgy láttam, sokszor jó területen szerzünk labdát, inkább az azt követő döntésekkel volt problémánk, nem tudtuk jól lejátszani a létszámfölényes helyzeteket. Ezért nem jöttek sokáig a lehetőségek.
– Nem bosszús amiatt, hogy kettő egyes vezetésnél emberelőnyben nem tudták lezárni a meccset?
– Nem gondolom, hogy bármilyen kritikát kellene megfogalmaznom. Örülök a sikernek, a csapatnak rég volt ebben része, a stábtagok, a játékosok, a szurkolók mind-mind sokat tettek a közösbe.
14. FORDULÓ
November 21., szombat
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2
Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–0
Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3
November 22., vasárnap
13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)