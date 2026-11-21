LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3224 néző. Vezette: Bogár

ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi, Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics (Vlijter, 56.), Maier (Ademi, 85.), Szendrei N., Krajcsovics (Tijani, 65.) – Matko, Amenyido (Varga M., 86.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

KISVÁRDA: Popovics – Soltész D., Lippai, Chlumecky, Melnik – Bíró B., Soltész I. (Youga, 71.), Szikszai (Babják, 67.), Mesanovic (Jordanov, 67.) – Herc (Mbock, 84.), T. Balogun (Novothny, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Sárga lap: Zeke (85.), Novothny (90+3.), ill. Babják (85.)

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Hány helyzet kell az Újpestnek, hogy egy gólt szerezzen?

– Lehet, ennél is több… Nem lehet minden meccsen ennyi helyzetet kialakítani, sokkal hatékonyabbnak kell lenni a kapu előtt. Dárdai Pállal is arról beszéltünk, ez nehéz szituáció, amikor a Kisvárda új edzővel, zártan védekezve az egy pontért jön, és egy-egy kontraakcióra épít. Még szerencse, hogy egy hiba után nem kaptunk kontragólt, az lett volna mindennek a teteje. Gyártottuk a helyzeteket – a gólokat kellett volna.

– Pusztán pech, hogy mind kimarad, vagy valami más is?

– Nyilván nem csak az, azon is múlik, hogy tartod a lábad, mennyire koncentrálsz, mennyire akarod, hogy azzal az egy mozdulattal megnyerd a csapatodnak a meccset. Gyakorolunk, gyakorolunk, de a játékosoknak is felelősséget kell vállalniuk.

– Aljosa Matko középen kezdett, Matija Ljujics a szélen: mi volt az elképzelés?

– Korábban előfordult, hogy egyoldalasak voltunk, ezen akartam változtatni, illetve a kisvárdai védekezést olyan játékosokkal feltörni, akik megvillannak, tudnak beadni, kezdeményezni. Az aszimmetrikus felállásunk azt is szolgálta, hogy labdavesztésnél legyen meg a visszatámadás, és ne fussanak át rajtunk.